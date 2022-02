– Ukraina to część koncepcji pasa i szlaku. Pekin powinien być zainteresowany stabilnością tego państwa. Z każdym rokiem rośnie liczba towarów dostarczanych drogą lądową do Europy przez Ukrainę. Wojna nie będzie temu sprzyjać – przekonują w rozmowie z DGP polskie źródła dyplomatyczne. Jak dodają, Xi Jinping jest ostatnią szansą na zbudowanie formuły, w której Władimir Putin będzie mógł się wycofać z twarzą i obniżyć napięcie wokół Ukrainy. Jeśli to się nie uda, po zakończeniu igrzysk w Pekinie można się spodziewać rozpoczęcia działań wojennych na Donbasie. – Ani NATO, ani USA nie zaoferują nic Moskwie. Wykluczono możliwość prowadzenia rozmów z bronią przy skroni. To byłby fatalny precedens, który Rosja z chęcią powtarzałaby w przyszłości. Jeśli ktoś jest w stanie przekonać Putina do zrobienia kroku w tył, to jest to Xi – dodają nasi rozmówcy.