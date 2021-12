Na początku grudnia Biały Dom przy szerokim, ponadpartyjnym poparciu ogłosił polityczny bojkot XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Amerykańscy sportowcy co prawda będą rywalizowali na śniegu i lodzie, ale do Chin nie pojedzie żaden przedstawiciel administracji USA. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki tłumaczyła, że decyzja jest spowodowana „trwającym ludobójstwem i zbrodniami przeciwko ludzkości w Sinciangu oraz innymi naruszeniami praw człowieka”.

Bojkot to jedno z najnowszych pól sporu w zaogniającej się rywalizacji Waszyngtonu z Pekinem, a także ważny element szerszej strategii prezydenta Joego Bidena, polegającej na próbie powstrzymywania chińskich wpływów poprzez tworzenie wspólnego frontu demokratycznych państw zachodnich i azjatyckich. Amerykanie chcą, by do bojkotu dołączyło jak najwięcej krajów, a temat prześladowań Ujgurów w Sinciangu był podnoszony jak najczęściej. Do tej pory polityczny bojkot zapowiedzieli najważniejsi sojusznicy USA: Australia, Kanada i Wielka Brytania. Do Pekinu nie przyjadą także dyplomaci z Japonii i Nowej Zelandii, choć ci drudzy swoją nieobecność oficjalnie tłumaczą trwającą pandemią.