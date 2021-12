Organizacje zajmujące się prawami człowieka, w tym Human Rights Watch, twierdzą, że ponad milion Ujgurów wciąż więzionych jest w obozach, gdzie władze próbują wykorzenić islamskie tradycje kulturowe i siłą zasymilować ich do chińskiej większości Han. Rząd w Pekinie oskarżany jest o ludobójstwo, na co wskazywać mają coraz niższe wskaźniki urodzeń wśród mniejszości i masowe zatrzymania. Same władze przekonują jednak, że ich celem jest wyłącznie integracja Ujgurów, a do tego celu konieczne jest zastosowanie ostrych środków. Pekin opisuje obozy jako ośrodki szkolenia zawodowego i twierdzi, że – podobnie jak wiele krajów zachodnich – dąży do minimalizacji zagrożenia przeprowadzenia ataków terrorystycznych. Świata to jednak nie przekonuje – Stany Zjednoczone wraz z Australią, Wielką Brytanią i Kanadą zaplanowały już bojkot Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które mają się odbyć w Pekinie w lutym 2022 r.