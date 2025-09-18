Szymon Hołownia w Szwajcarii – rozmowy o bezpieczeństwie Europy

Biuro Obsługi Medialnej Sejmu poinformowało, że głównymi tematami rozmów marszałka Sejmu Szymona Hołowni w czasie wizyty w Szwajcarii było bezpieczeństwo, wojna na Ukrainie i zagrożenie hybrydowe ze strony Rosji. Podczas dyskusji ze szwajcarskimi politykami, poruszył kwestie relacji między krajami.

- Ważnym tematem spotkań były także ostatnie prowokacje wymierzone w Polskę. Wizytę w Szwajcarii marszałek Hołownia rozpoczął we wtorek 16 września od spotkania z Polonią. „To przyjemność móc spotkać się z państwem w tym, tak trudnym dla Polski, Europy i świata okresie. Wymienić się opiniami i podziękować za waszą działalność dla kraju. Każdy z was jest ambasadorem naszego kraju. Tam, gdzie spotykamy się z Polakami, spotykamy się z Polską, z naszą kulturą, innowacyjnością, przedsiębiorczością. Dzisiaj bardzo ważne jest, żebyśmy stanęli razem, żeby Polska kojarzyła się z silnym narodem, dbającym o siebie i innych” – powiedział podczas spotkania z Polakami mieszkającymi w Szwajcarii.

Spotkania z politykami i Polonią – wsparcie dla Ukrainy w centrum dyskusji

W środę, w drugim dniu wizyty, Szymon Hołownia spotkał się z szefem Federalnego Departamentu Spraw Zagranicznych Ignazio Cassisem. Z szefem szwajcarskiej dyplomacji rozmawiał o bezpieczeństwie w kontekście naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Ponadto ważnym tematem spotkania było przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, które Szwajcaria przejmie w przyszłym roku. Po spotkaniu z marszałkiem Hołownią Ignazio Cassis udał się do Wiednia, gdzie omówił priorytety tej prezydencji z Radą Stałą OBWE. Marszałek zachęcał Szwajcarię do dalszego zaangażowania na rzecz walczącej z Rosją Ukrainy.

Współpraca Polski i Szwajcarii w ramach OBWE i NATO

Następnie polska delegacja odwiedziła Zgromadzenie Narodowe Szwajcarii. W parlamencie marszałek spotkał się z szefami obu izb: przewodniczącą Rady Narodowej Mają Riniker oraz przewodniczącym Rady Kantonów Andreą Caronim.

Przewodnicząca Riniker wyraziła solidarność z Polską w obliczu naruszenia przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. Jak powiedziała: „to naruszenie systemu bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale także Europy”. Podkreśliła też wagę głosu Polski w Unii Europejskiej i wpływ naszego kraju na kształtowanie polityki w zakresie bezpieczeństwa, migracji czy ochrony klimatu. Zaznaczyła wolę bliskiej współpracy między oboma krajami. W rozmowie z przewodniczącym Caronim marszałek przedstawił działania, jakie Polska i NATO podjęły po naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Temat pojawił się także w rozmowie z deputowanymi Rady Kantonów. Marszałek przedstawił szczegóły dotyczące prowokacji i wyjaśnił, jak Polska reaguje na zagrożenia ze strony Rosji. „Rosja już teraz prowadzi wojnę z NATO. Może nie jest to jeszcze wojna konwencjonalna, ale z pewnością hybrydowa” – powiedział.

Spotkanie było poświęcone także wsparciu dla Ukrainy oraz walce z rosyjską dezinformacją. „Najlepszym antidotum na kłamstwo jest prawda” – podkreślał w dyskusji Szymon Hołownia. Podziękował też za wsparcie, jakie Szwajcaria przekazała Ukrainie. „Musimy trzymać Putina z daleka od naszego świata i od przyszłości naszych dzieci. Całe pokolenia pracowały, aby zaprowadzić pokój w Europie, i jeden człowiek nie może go zburzyć tak łatwo” – zaznaczył.

Sztuczna inteligencja w pracy parlamentów – rozmowy polsko-szwajcarskie

Towarzyszący marszałkowi Hołowni szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki wraz z zastępcą Michałem Deskurem rozmawiali z urzędnikami szwajcarskiego Zgromadzenia Federalnego o zastosowaniu sztucznej inteligencji w pracach parlamentarnych. W trakcie wizyty marszałkowi Hołowni towarzyszyła m.in. posłanka Ewa Schädler, wiceprzewodnicząca Polsko-Szwajcarskiej Grupy Parlamentarnej w Sejmie.