Uciekający z gigantycznych aglomeracji Amerykanie często kierują się do miast o średniej jak na amerykańskie warunki wielkości. Spore wzrosty populacyjne odnotowują m.in. Austin w Teksasie, Jacksonville na Florydzie czy miejsca znane do tej pory głównie z wakacyjnych wypadów, jak Bend w Oregonie czy okolice kalifornijskiego jeziora Tahoe. Początek fali migracji widać w Portoryku, na którym w przeciwieństwie do 50 stanów USA nie ma podatku od zysków kapitałowych. Niezmiennie pożądana jest Floryda, zwłaszcza okolice Miami. W Palm Beach co najmniej 10 domów zostało w tym roku sprzedanych za minimum 85 mln dol. Ceny potroiły się tu od początku pandemii. Floryda – podobnie jak inne stany na południu oraz zachodzie – przyciąga ciepłym klimatem. Obecnie 62 proc. Amerykanów mieszka na zachodzie i południu kraju. W 1970 r. było to 48 proc. Odsetek mieszkańców Środkowego Zachodu i Wschodniego Wybrzeża spadł w ciągu ostatniego pół wieku z 52 proc. do 38 proc.