Rozpoczynające się w czwartek dwudniowe wirtualne wydarzenie to pierwszy szczyt takiego rodzaju. Amerykanie chcą, by stał się on platformą szczerej wymiany opinii o wyzwaniach, przed którymi stoją rządy demokratyczne. Wśród nich Biały Dom wymienia obronę przed tendencjami autorytarnymi, walkę z korupcją oraz promowanie praw człowieka i wolnych mediów. Szczyt - jak oczekują gospodarze - ma rozpocząć dłuższy proces, w trakcie którego rząd USA wraz z innymi państwami i organizacjami pozarządowymi opracuje nowe zobowiązania i inicjatywy. W przyszłym roku, na drugiej edycji szczytu, zainteresowani przedstawią raport, w jaki sposób zmierzyli się ze zdefiniowanymi zagrożeniami. Administracja Bidena przyznaje, że Stany Zjednoczone także mierzą się z problemami czy niedostatkami demokracji. Dlatego administracja w trakcie szczytu ma się zobowiązać do lepszej ochrony procesu wyborczego przed nadużyciami i dokładniejszej kontroli eksportu, by sprzedawane technologie nie były wykorzystywane do łamania praw człowieka.