Przed rozmową obu prezydentów debata w Waszyngtonie koncentrowała się wokół sposobów załagodzenia napięć. – Nie ma powodu, by doszło do wymiany ciosów. Wciąż jest miejsce na dyplomację – mówił rzecznik Pentagonu John Kirby. Jednocześnie Biały Dom zapewniał o „żelaznym zobowiązaniu” do utrzymania niepodległości Ukrainy. Biden wykluczył spełnienie żądań Putina, by Waszyngton pisemnie zagwarantował, że Ukraina nigdy nie zostanie przyjęta do NATO. Rosja chciała też wstrzymania zachodniej współpracy wojskowej z Kijowem i gwarancji, że Ukraińcy nie postarają się siłą odzyskać okupowanych terenów Donbasu. – Myślę, że Kreml testuje, jak ważna jest dla nas Ukraina i na co jesteśmy gotowi, by chronić jej suwerenność – mówił generał Ben Hodges, były dowódca wojsk lądowych USA w Europie, w rozmowie z C-SPAN.