Napięcie na granicy z Białorusią w ostatnich dniach przygasa, ale Unia Europejska chce zapobiec potencjalnej nowej fali na wiosnę. Celem jest zablokowanie szlaków, którymi obcokrajowcy mogliby być sprowadzani na Białoruś. Ma się to odbywać we współpracy z krajami trzecimi i liniami lotniczymi. Do tej pory według komisarz do Iraku powróciło dobrowolnie tysiąc osób w ramach lotów zorganizowanych przez irackie władze. Co z tymi, którzy przekroczą granicę i znajdą się w UE? Johansson mówi, że zgodnie z europejskim prawem powinni mieć możliwość złożenia wniosku o ochronę międzynarodową w pierwszym kraju członkowskim, w którym się znajdą po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE. A więc w dużej mierze w Polsce. Johansson uważa jednak, że nie mamy do czynienia z poważnym kryzysem migracyjnym. – Tak naprawdę to nie jest kryzys migracyjny, ale zaplanowana przez Łukaszenkę akcja mająca na celu destabilizację UE – podkreśliła. Według niej większość osób, która przekracza granice z Białorusią, nie ma prawa do azylu i powinna powrócić do kraju pochodzenia. Co więcej, w przeciwieństwie do granic zewnętrznych na południu Europy liczby nieregularnych przekroczeń na granicach z Białorusią nie są wielkie. Frontex podaje, że od stycznia do października granicę na Białorusi przekroczono w nieregularny sposób 8 tys. razy. Tymczasem przez Morze Śródziemne do Włoch przeprawiło się do listopada prawie 55 tys. osób, z Turcji do Grecji – prawie 16 tys., a z Bałkanów Zachodnich – niemalże 55 tys.