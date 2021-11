Austria

Kanclerz Austrii Alexander Schallenberg poinformował w piątek, że w najbliższy poniedziałek rozpocznie się ogólnokrajowy lockdown, który potrwa co najmniej do 12 grudnia i może zostać przedłużony. Dodatkowo zapowiedziano, że od lutego 2022 roku szczepienie przeciw Covid-19 będzie obowiązkowe.

Szef rządu podkreślił podczas konferencji prasowej, że takie środki są konieczne, ponieważ „zbyt wielu wykazało niesolidarność” – informuje austriacki dziennik „Kronen Zeitung”.

„To smutna, ale konieczna konsekwencja dramatycznego wzrostu liczby zakażeń w ostatnim czasie” – oświadczyli Schallenberg, minister zdrowia Wolfgang Mueckstein oraz szef władz Tyrolu Guenther Platter i burmistrz Wiednia Michael Ludwig podczas wspólnej konferencji w Pertisau am Achensee w Tyrolu.

Kanclerz podkreślił, że podjęte na początku listopada ostrzejsze środki, np. ograniczenie dostępu do różnych miejsc publicznych dla osób, które nie są zaszczepione lub przeszły Covid-19 wcześniej niż pół roku temu, „zwiększyły chęć do szczepień, ale w niewystarczającym stopniu”. Z powodu dramatycznej ilości zakażeń w wielu regionach o najmniejszym wskaźniku wyszczepienia oddziały OIOM są obłożone w maksymalnym stopniu.

Ogólnokrajowy lockdown będzie obowiązywać od północy z niedzieli na poniedziałek i początkowo ma potrwać 20 dni. Po upływie 10 dni zostanie przeprowadzona ocena skuteczności tego kroku. Oznacza to, że blokada początkowo potrwa co najmniej do 12 grudnia, a dla niezaszczepionych – także po 12 grudnia.

Zajęcia w szkołach nadal będą odbywać się stacjonarnie. W szkołach wszystkich poziomów noszenie maseczki w pomieszczeniach pozostaje obowiązkowe. Pracownikom biur zalecana jest praca z domu.

Belgia

W Belgii nowe restrykcje wejdą w życie 20 listopada 2021 r. i będą obowiązywać do 28 stycznia 2022 r.

„Jeśli chcemy uniknąć lockdownu, wszyscy będziemy musieli wziąć na siebie dużą odpowiedzialność” - powiedział w środę premier Alexander De Croo.

De Croo podkreśla, że istnieją cztery podstawowe zasady: ograniczenia kontaktów tak bardzo, jak to możliwe lub spotykanie się na zewnątrz, zachowanie dystansu,·zasłanianie maseczką ust i nosa oraz dobra wentylacja pomieszczeń.

Telepraca będzie obowiązkowa cztery dni w tygodniu do 12 grudnia, potem trzy dni. Wyjątek stanowią firmy, w których nie jest to możliwe.

W publicznych pomieszczeniach zamkniętych wprowadza się ogólny obowiązek noszenia maseczek od 10. roku życia.

Ministrowie edukacji muszą zdecydować, czy będzie to obowiązkowe również w szkole. Obowiązek maseczki na usta obowiązuje również w lokalach gastronomicznych podczas przemieszczania się.

Czechy

Republika Czeska nie pójdzie za przykładem Austrii, która ogłosiła lockdown i obowiązek szczepień przeciwko Covid-19 – powiedział w piątek premier Andrej Babisz po posiedzeniu rządu. Gabinet zdecydował o obowiązku testów w zakładach pracy.

„Nie ma mowy” - powiedział premier pytany o ewentualność analogicznych rozwiązań jak w Austrii.

Minister zdrowia Adam Vojtiech powiedział, że nie ma potrzeby ogłaszania w kraju stanu wyjątkowego, a wprowadzone dotąd restrykcje wynikają z przepisów ustawy o pandemii, która obowiązuje do końca lutego 2022 r. Wprowadzenie stanu wyjątkowego byłoby konieczne, gdyby rząd chciał ograniczyć np. swobodę poruszania się – stwierdził.

Ustępujący gabinet zdecydował w piątek o testach przesiewowych w szkołach i zakładach pracy. Dotyczą one osób niezaszczepionych.

Testy osób niezaszczepionych są w zakładach pracy obowiązkowe i dotyczą także prowadzących zakłady usługowe rzemieślników. Badani będą także profesjonalni sportowcy. Odmowa poddania się testom powoduje, że dane pracownika trafiają do stacji sanitarno-epidemicznych. W pracy musi on cały czas nosić maskę ochronną klasy FFP2 i korzystać z osobnych stołówek oraz ograniczyć kontakt z innymi pracownikami.

Testowanie rozpocznie się 22 listopada br. i podobnie jak w szkołach będzie powtarzane co tydzień. Pracownicy, u których testy wykażą pozytywny wynik, muszą rozpocząć kwarantannę. Każdy dzień odosobnienia jest płatny jak za zwolnienie lekarskie. Na piątkowym posiedzeniu ministrowie przyjęli projekt ustawy, która wprowadza dodatek 370 koron (około 15 euro) za każdy dzień kwarantanny. O projekcie ma zdecydować parlament w trybie przyspieszonym.

Gabinet przyjął także zalecenie dla pracowników urzędów państwowych, aby w jak największym stopniu korzystali z formuły pracy on-line. Preferowane ma być wykorzystanie formularzy elektronicznych lub kontakt telefoniczny. Część urzędów, podobnie jak zimą i wiosną, planuje wprowadzenie systemu elektronicznego, lub telefonicznego umawiania interesantów.

Dania

W Danii, gdzie drugi dzień z rzędu dobowa liczba zakażeń przekroczyła 4 tys., zapowiedziano rozszerzenie wymogu okazywania certyfikatów zaszczepienia na Covid-19 na państwowe zakłady pracy. Obecnie taki certyfikat trzeba okazywać przy wejściu na imprezy kulturalne oraz w restauracjach.

Eksperci doradzającej duńskiemu rządowi komisji ds. koronawirusa mają przeanalizować możliwość skrócenia czasu obowiązywania negatywnego testu na Covid-19. Obecnie badanie PCR jest ważne 96 godzin, a tzw. szybki test obowiązuje przez 72 godziny. Ma zostać także ustalone, jak długo ważne będzie zaświadczenie o zaszczepieniu.

Grecja

Premier Grecji Kyriakos Micotakis ogłosił, że od poniedziałku w kraju będą obowiązywać nowe obostrzenia w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19, w tym zakaz wstępu dla niezaszczepionych do kin, muzeów czy siłowni.

Nowe środki oznaczają, że niezaszczepione osoby dorosłe nie będą już miały dostępu do obiektów zamkniętych po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. Zgodnie z obowiązującymi jeszcze przepisami niezaszczepieni nie mogą korzystać jedynie z restauracji w środku lokalu.

„To jest rzeczywiście pandemia wśród niezaszczepionych" - skomentował premier, nawołując do szczepień.

Według nowych zasad certyfikat szczepienia dla osób powyżej 60. roku życia przestanie być ważny po siedmiu miesiącach od podania drugiej dawki. Oznacza to, że ta grupa wiekowa będzie miała jeden miesiąc na otrzymanie dawki przypominającej szczepionki.

Premier zapowiedział także, że będą obowiązywać zróżnicowane godziny pracy, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Ma to zapobiec przebywaniu pracowników w tym samym czasie w jednym miejscu, jak i tłumom w transporcie publicznym. W przypadku rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym będą obowiązywać specjalne przepisy.

Kontrole przestrzegania zasad antyepidemicznych w całym kraju mają zostać wzmożone, a lekarze prywatni będą potrzebni do wsparcia państwowego systemu opieki zdrowotnej. Wierni uczestniczący w mszach świętych będą musieli okazać negatywny wynik testu na Covid-19, o co wcześniej apelował Grecki Kościół Prawosławny.

Micotakis podkreślił, że to „plan dla Grecji, aby nasze święta były lepsze w tym roku niż w zeszłym".

Jak dotąd około 62 proc. z 11 mln mieszkańców Grecji zostało w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19.

Hiszpania

Władze Nawarry i Galicji, w północnej Hiszpanii, ogłosiły w piątek wprowadzenie nowych restrykcji sanitarnych wraz z nasileniem się pandemii w tych regionach. Innymi wspólnotami, które mają niebawem ogłosić obostrzenia są Walencja, Katalonia i Murcja, na wschodzie kraju.

Jak podał w piątek rząd Nawarry, wprowadzenie restrykcji sanitarnych wynika z orzeczenia wyższego sądu tego regionu (TSJN), który nakazał przedstawianie paszportu Covid-19 w restauracjach oraz lokalach nocnej rozrywki.

Zgodnie z piątkowym orzeczeniem sądu regionu Nawarry pomiędzy 27 listopada a 6 stycznia nakaz posiadania tego dokumentu będzie dotyczył również uczestników imprez, podczas których przewidziana jest konsumpcja.

Przywrócenie restrykcji ma zdaniem władz Nawarry ochronić populację regionu przed masowym wzrostem zakażeń w okresie świąt bożonarodzeniowych.

W piątek również rząd wspólnoty autonomicznej Galicji potwierdził, że wyższy sąd tego regionu (TSXG) zatwierdził nakaz korzystania z paszportu Covid-19 przy odwiedzaniu pacjentów w szpitalach. Dokument ten będzie wymagany od wszystkich osób powyżej 12. roku życia.

Odpowiedzialny w Galicji za służby medyczne Julio Garcia Comesana ogłosił w piątek, że z powodu szybko rosnącej liczby nowych zakażeń region ten uruchamia “masowe szczepienia” dodatkowymi dawkami preparatów przeciw Covid-19.

Irlandia

Mimo że 93 proc. dorosłych mieszkańców jest zaszczepionych, Irlandia ma obecnie jeden z najwyższych na świecie wskaźników infekcji.

Od piątku przywrócone zostaje zalecenie pracy zdalnej, chyba że fizyczna obecność danej osoby jest absolutnie niezbędna, oraz zalecenie ograniczania kontaktów społecznych. Wymóg przedstawiania certyfikatów covidowych, który do tej pory konieczny był do wejścia do klubów nocnych oraz pubów, restauracji i lokali gastronomicznych, zostanie rozszerzony na kina i teatry. Puby, bary, restauracje i kluby będą miały skrócone godziny otwarcia i muszą być zamykane o północy.

Ponadto członkowie gospodarstwa domowego osoby zakażonej koronawirusem muszą ograniczać wychodzenie z domu przez pięć dni - nawet jeśli same nie wykazują objawów i są zaszczepione. W ciągu tych pięciu dni muszą wykonać trzy szybkie testy antygenowe na obecność koronawirusa, które w Irlandii - w odróżnieniu np. od Wielkiej Brytanii - są płatne. Z obowiązku pięciodniowego ograniczenia wychodzenia zwolnieni będą tylko nauczyciele.

Niemcy

Rząd federalny i władze krajów związkowych uzgodniły progi hospitalizacji osób chorych na Covid-19, po których przekroczeniu landy będą wprowadzały zaostrzone ograniczenia. Jeśli liczba przyjęć do szpitala osób z Covid-19 przekroczy próg 3 na 100 tys. mieszkańców w ciągu siedmiu kolejnych dni, kraje związkowe ograniczą dostęp do wydarzeń rekreacyjnych i sportowych, gastronomii, obiektów turystycznych i części usług tylko do osób z tzw. grupy 2G, czyli zaszczepionych i ozdrowieńców.

Kolejnym krokiem ma być zasada 2G plus, czyli udział wyłącznie osób zaszczepionych i rekonwalescentów, którzy dodatkowo muszą przedstawić negatywny wynik testu. Tutaj przyjęta wartość progowa hospitalizacji wynosi 6 pacjentów z Covid-19 (na 100 tys. mieszkańców). Zasada ta ma obowiązywać głównie w miejscach, gdzie ryzyko infekcji jest szczególnie wysokie ze względu na liczbę osób i „utrudnione przestrzeganie zasad higieny”, np. w dyskotekach, klubach i barach.

Po przekroczeniu progu hospitalizacji na poziomie 9 miałyby zostać zastosowane kolejne, „szczególnie surowe środki”. „To wymaga jednak zgody parlamentu krajowego” – podkreśliła kanclerz Angela Merkel na konferencji prasowej po obradach.

Władze centralne i landowe nie wyraziły zgody na obowiązkowe szczepienia przeciw Covid-19 dla niektórych grup zawodowych na poziomie federalnym. Kraje związkowe nalegały na wprowadzenie obowiązku szczepień dla pracowników szpitali i domów opieki.

„Obowiązek ten powinien dotyczyć wszystkich mających kontakt z osobami szczególnie narażonymi” – powiedział przewodniczący konferencji premierów, szef rządu Nadrenii-Północnej Westfalii Hendrik Wuest. Rząd federalny powstrzymuje się jednak od podjęcia takiej decyzji – podkreśla portal RND.

W czwartek wieczorem Bundestag zatwierdził nową wersję ustawy o ochronie przed infekcjami. Stan zagrożenia epidemicznego, obowiązujący od kilkunastu miesięcy na poziomie federalnym, wygaśnie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 25 listopada. Po tym dniu to kraje związkowe będą samodzielnie decydować o wprowadzaniu na swoich obszarach środków przeciwdziałania pandemii, głównie dlatego, że współczynnik hospitalizacji znacząco różni się w poszczególnych landach.

Szczególne środki postanowiły już podjąć władze Bawarii. Nowe przepisy mają obowiązywać od środy 24 listopada.

Nowe ograniczenia dotyczyć będą przede wszystkim osób niezaszczepionych i powiatów, w których poziom zapadalności przekracza 1 tys. zachorowań na 100 tys. mieszkańców. Aktualnie takich powiatów jest osiem, a ich liczba sukcesywnie się powiększa – informuje portal Merkur.

W restauracjach obowiązywać będzie „godzina policyjna” trwająca od godziny 22.00. Bary, kluby i dyskoteki muszą zostać całkowicie zamknięte. Ponadto wszystkie jarmarki bożonarodzeniowe w Bawarii zostały już odwołane. W powiatach objętych lockdownem będzie zamknięte wszystko, z wyjątkiem handlu detalicznego. Przepisy te będą obowiązywać do 15 grudnia, z możliwością ich przedłużenia – podaje portal stacji Radio Bayern.

W tym czasie imprezy kulturalne i sportowe będą dozwolone przy maksymalnie 25-procentowym obłożeniu widowni i przy obowiązywaniu zasady 2G-plus (wstęp tylko dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców, posiadających negatywny wynik testu na Covid-19). „To ograniczy liczbę widzów na meczach bawarskich klubów w Bundeslidze” – podkreśla Merkur.

„W końcu nie uda nam się uniknąć przymusowych szczepień” – zaznaczył w piątek premier Bawarii Markus Soeder, zapowiadając debatę na temat obowiązkowych szczepień dla wszystkich mieszkańców wiosną przyszłego roku. Dodał, że wątpi, aby mogły pomóc obowiązkowe szczepienia jedynie w odniesieniu do wybranych grup zawodowych - dodaje Merkur.

Norwegia

Z kolei w Norwegii, gdzie odnotowuje się najwięcej zachorowań od początku pandemii (w poniedziałek padł dobowy rekord, 2 855), mają zacząć obowiązywać zaostrzone kontrole na granicach. Od 26 listopada rząd wprowadzi obowiązek rejestrowania wjazdu na stronie internetowej entrynorway.no.

Jak zapowiedziały norweskie władze, wymóg certyfikatów będą mogły wprowadzać gminy w zależności od lokalnej sytuacji epidemicznej. Jednym z pierwszych miast, gdzie zacznie on obowiązywać jest Trondheim.

Norweska minister zdrowia i opieki społecznej Ingvild Kjerkol zaapelowała do Norwegów o rezygnację z podawania ręki, a osobom chorym poleciła pozostanie w domu.

Słowacja

Rząd Słowacji zdecydował w czwartek o zaostrzeniu restrykcji głównie dla osób niezaszczepionych przeciw Covid-19. Zmiany wejdą w życie w poniedziałek i mają obowiązywać przez trzy tygodnie. M.in. zmniejszony będzie limit liczby uczestników imprez masowych, a do centrów handlowych wstęp będą mieć tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy.

Rząd planował wprowadzenie ostrzejszych ograniczeń, ale jedna z partii tworzących gabinet Eduarda Hegera, liberalna Wolność i Solidarność (SaS), nie chciała przystać na proponowane przez ekspertów restrykcje obejmujące także osoby zaszczepione. Ministrowie z SaS argumentowali, że godząc się na takie rozwiązanie, rząd zaprzeczy swojemu hasłu, że szczepionki oznaczają wolność.

Od poniedziałku pracodawcy będą musieli sprawdzać certyfikaty covidowe wszystkich zatrudnionych i pracę będą mogły podjąć tylko osoby zaszczepione, po przebytej chorobie Covid-19 lub z negatywnym wynikiem testu. Możliwe będzie wysłanie pracownika niespełniającego tych warunków na urlop lub zorganizowanie mu pracy z domu. Zasada będzie obowiązywać w całym kraju, chociaż formalnie dotyczy powiatów o wysokim poziomie zagrożenia epidemicznego. W praktyce na Słowacji nie ma obecnie powiatów, które uznawane byłyby za obszary bezpieczne.

Udział w imprezach masowych został ograniczony do osób, które są zaszczepione lub przechorowały Covid-19. W powiatach, w których sytuacja epidemiczna jest bardzo zła, ograniczono liczebność uczestników do 50 osób. Osoby niezaszczepione będą mogły robić zakupy tylko w sklepach z niezbędnym asortymentem – w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach. Aby dostać się do centrów handlowych, potrzebny będzie certyfikat potwierdzający szczepienie lub przebytą chorobę. Taki sam wymóg obowiązuje widzów imprez sportowych oraz osoby chcące wejść do akwaparku lub na basen.

W powiatach o najgorszej sytuacji epidemicznej, a aktualnie jest ich 54 spośród 79, pozostaną zamknięte hotele oraz lokale gastronomiczne. Dozwolona będzie jedynie sprzedaż dań na wynos.

Premier Eduard Heger powiedział po posiedzeniu rządu, że podejmowane decyzje mają pomóc w ustabilizowaniu krytycznej sytuacji w szpitalach. Liczba hospitalizowanych pacjentów z Covid-19 zbliża się do 3000, a 80 proc. z nich nie jest zaszczepionych. Według premiera lekarze muszą decydować, komu pomóc, a komu nie. Szpitale ograniczyły planowe zabiegi.

Szef rządu zaapelował o udział w akcji szczepień. W kraju zaszczepionych jest 46,5 proc. obywateli.