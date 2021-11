„Nie ma mowy” - powiedział premier pytany o ewentualność analogicznych rozwiązań jak w Austrii.

Minister zdrowia Adam Vojtiech powiedział, że nie ma potrzeby ogłaszania w kraju stanu wyjątkowego, a wprowadzone dotąd restrykcje wynikają z przepisów ustawy o pandemii, która obowiązuje do końca lutego 2022 r. Wprowadzenie stanu wyjątkowego byłoby konieczne, gdyby rząd chciał ograniczyć np. swobodę poruszania się – stwierdził.

Ustępujący gabinet zdecydował w piątek o testach przesiewowych w szkołach i zakładach pracy. Dotyczą one osób niezaszczepionych. Testy będą wykonywane co tydzień w poniedziałki, a akcja potrwa do końca lutego. Badania przesiewowe uczniów są zalecane przez doradzających rządowi ekspertów.

Testy osób niezaszczepionych są w zakładach pracy obowiązkowe i dotyczą także prowadzących zakłady usługowe rzemieślników. Badani będą także profesjonalni sportowcy. Odmowa poddania się testom powoduje, że dane pracownika trafiają do stacji sanitarno-epidemicznych. W pracy musi on cały czas nosić maskę ochronną klasy FFP2 i korzystać z osobnych stołówek oraz ograniczyć kontakt z innymi pracownikami.

Testowanie rozpocznie się 22 listopada br. i podobnie jak w szkołach będzie powtarzane co tydzień. Pracownicy, u których testy wykażą pozytywny wynik, muszą rozpocząć kwarantannę. Każdy dzień odosobnienia jest płatny jak za zwolnienie lekarskie. Na piątkowym posiedzeniu ministrowie przyjęli projekt ustawy, która wprowadza dodatek 370 koron (około 15 euro) za każdy dzień kwarantanny. O projekcie ma zdecydować parlament w trybie przyspieszonym.

Gabinet przyjął także zalecenie dla pracowników urzędów państwowych, aby w jak największym stopniu korzystali z formuły pracy on-line. Preferowane ma być wykorzystanie formularzy elektronicznych lub kontakt telefoniczny. Część urzędów, podobnie jak zimą i wiosną, planuje wprowadzenie systemu elektronicznego, lub telefonicznego umawiania interesantów.