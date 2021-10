Ośrodek prezydencki na razie nie zaangażował się silnie w debatę o hierarchii norm. Francuski prezydent na zeszłotygodniowym szczycie Wspólnoty unikał rozmowy o polskim wyroku. Pytany o to w Brukseli, odpowiadał, że kwestia praworządności w Polsce dotyczy niezawisłości sądów. W jednym z wcześniejszych wystąpień podkreślał jednak, że debata we Francji to objaw „francuskiej choroby”, która polega na obwinianiu o wszystko Europy. – Ale Europa to my. To my ją stworzyliśmy i to my ją wybraliśmy – przekonywał. W pierwszym półroczu 2022 r. Francja obejmie przewodnictwo w Radzie UE , co zbiegnie się z kampanią i wyborami prezydenckimi w tym kraju.