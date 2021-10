Prezydent Chin dodał, że chciałby to osiągnąć „pokojowymi” środkami, chociaż przez ostatnie tygodnie chińskie samoloty bojowe regularnie naruszały tajwańską przestrzeń powietrzną. W ub. tygodniu minister obrony Tajwanu, emerytowany generał Chiu Kuo-cheng stwierdził ponadto, że do 2025 r. Chiny będą w stanie dokonać inwazji wyspy akceptowalnym dla siebie kosztem.

Zajęcie Tajwanu na zawsze zmieniłoby sytuację bezpieczeństwa w Azji, podobnie jak stało się to niedawno w Europie za sprawą rosyjskiej aneksji Krymu, a następnie agresji na wschodniej Ukrainie. W pewnym sensie Pekin powiedziałby w ten sposób „sprawdzam” Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom (w tym UE), którzy zobligowali się stać na straży niezależności wyspy. Chińska propaganda rutynowo podkreśla, że – jeśli doszłoby do ataku – to Tajpej nie ma co liczyć na przyjaciela zza Pacyfiku, za dowód podając niedawne wycofanie się USA z Afganistanu.