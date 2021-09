Interesujące tło dla tej rozgrywki tworzy też, ogłoszona oficjalnie w czwartek, chińska chęć przystąpienia do transpacyficznej strefy wolnego handlu (CPTPP). Byłoby to dla gospodarki tego kraju niezwykle intratne, ale zgodę muszą wyrazić dotychczasowi członkowie, w tym m.in. Australia. Swoją drogą, dzień po kontynentalnych Chinach swoje starania o akces zapowiedział Tajwan. Ciekawe, które z dwóch państw chińskich wybiorą teraz kraje partnerskie strefy, w tym Japonia (która niedawno ogłosiła, że bezpieczeństwo wyspiarskiej Republiki Chińskiej ceni sobie prawie jak własne) oraz Kanada (której ChRL raz po raz wchodzi w szkodę). Zwłaszcza mając świadomość, że to przecież dopuszczenie 20 lat temu do członkostwa w Światowej Organizacji Handlu i do wynikających z tego korzyści zapoczątkowało i umożliwiło Chinom prowadzenie tak ambitnej polityki globalnej, a w konsekwencji rzucenie wyzwania całemu Zachodowi. Realistycznie: najpewniej można obstawić wariant przeciągania negocjacji i traktowania ich jako użytecznej „marchewki”.