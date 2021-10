W ten sposób los obu aktów stał się zależny od postawy Manchina i jego sojuszniczki z Arizony Kyrsten Sinemy. Spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi dała czas na negocjacje do końca października. Zachowawcze skrzydło demokratów może sporo ugrać, bo na szali jest pozycja Waszyngtonu na listopadowym szczycie COP26 w Glasgow. Co jeszcze istotniejsze, wynik rozgrywki wpłynie na przyszłoroczne wybory , które z kolei przesądzą o układzie sił w Kongresie w drugiej połowie kadencji Bidena. Manchin zdaje sobie z tego sprawę i nie zamierza tanio sprzedać głosu. Początkowo żądał okrojenia programu społeczno-klimatycznego o ponad połowę, z 3,5 do 1,5 bln dol. We wtorek zasygnalizował, że może zgodzić się na 1,9–2,2 bln dol.

Senator nie chce nowych transferów pieniężnych dla Amerykanów, a inne świadczenia miałyby zostać zawężone tak, by objęły tylko najbiedniejszych. Wykluczyłoby to pomysły rozszerzenia ubezpieczenia zdrowotnego dla seniorów, opieki dla najmłodszych czy częściowo darmowej edukacji wyższej. Kolejnym warunkiem Manchina jest objęcie rządowymi subsydiami inwestycji gazowych. Według nieoficjalnych doniesień polityk stara się też o złagodzenie regulacji dotyczących węgla, które – według propozycji Białego Domu – miałyby obejmować kary dla operatorów, którzy nie dość szybko odchodzą od brudnego paliwa. Znaczna część realizacji programu miałaby zostać podporządkowana senackiej komisji energii, na której czele stoi Manchin.

Cena tych postulatów jest wysoka. Zdaniem ekspertów będą one oznaczać zejście ze ścieżki spełniania obietnic Bidena: czystego miksu energetycznego do 2035 r. i redukcji emisji o połowę do końca dekady. Prezydent wie, że w negocjacjach z Manchinem nie może zbyt mocno ustąpić. To nie tylko kwestia jego wiarygodności. Jeśli regulacje społeczne i klimatyczne zostaną nadmiernie rozwodnione, ostatni gwóźdź do trumny całej legislacyjnej ofensywy Białego Domu mogą wbić progresywni demokraci.