Nie wróży to najlepiej planowi BBB. Zagrożenia są dwa. Pierwsze to niechęć republikanów do 3,5 bln dol. dodatkowych wydatków na cele socjalne, zwłaszcza że wiąże się to z podwyżką podatków . Z tego wynika ich poniedziałkowy sprzeciw; bez podniesienia limitu długu realizacja BBB nie będzie możliwa. Drugie zagrożenie to spory wśród demokratów, którzy podzielili się z grubsza na dwa skrzydła: lewicowe i centrowe. Lewicowe, zwane w USA progresywnym, od dawna domagało się, żeby pakiet opiewał na kwotę jeszcze wyższą niż 3,5 bln dol. Z ich punktu widzenia ta wartość to i tak ustępstwo. Centryści na czele z senatorem Joe Manchinem z kolei chcą ograniczenia wydatków w pakiecie, wiele z nich uznając za nieuzasadnione.