Wynik siostrzanych partii chadeckich jest najgorszy w historii, jednak nie należy ich przedwcześnie składać do grobu, bo są to partie niezdolne do tego, by się poddać – wskazuje Philip Oltermann na łamach brytyjskiego dziennika „The Guardian”. Centrolewicowa gazeta pisze jednak, że Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU) czekają rozliczenia. „Prawicowe skrzydło oskarży Merkel o oderwanie wizerunku od starego jądra ideologicznego i pozostawienie bałaganu następcom. Centryści stwierdzą, że ideologiczne jądro to słaba oferta dla nowoczesnego niemieckiego elektoratu i tylko dzięki Merkel partia wciąż pozostaje tak popularna. Wielu wskaże palcem Armina Lascheta, w którego kampanii zabrakło koncentracji, energii i spójnego przekazu” – czytamy.