Dzisiaj upływa termin zgłaszania kandydatur polityków, którzy chcieliby startować w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych na Węgrzych ze wspólnej listy opozycji. We wszystkich 106 jednomandatowych okręgach wyborczych opozycja ma zorganizować prawybory. Chodzi o to, aby w danych okręgu wystartowała ta osoba, która ma największe szanse w starciu z rządzącym Fideszem. Rejestracja kandydatów ruszyła 26 lipca. To efekt powołanego w grudniu 2020 r. sojuszu partii opozycyjnych. Nie jest to koalicja, ale właśnie sojusz polityczny, którego celem jest pokonanie Fideszu. Formalnie, w proporcjonalnej części wyborów , każde z ugrupowań startuje oddzielnie.