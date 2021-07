Budowa takiego społeczeństwa odbywa się już od szkoły podstawowej, czemu służyły głębokie reformy systemu edukacji. Bowiem celem procesów dydaktycznych jest wykształcenie przeciętnych ludzi o zamkniętych umysłach. Takie osoby są bowiem sterowalne, nie zadają pytań i łatwo wpisują się w zaproponowany przez władzę przekaz, realizowany przez podporządkowane media. Aspirujący do czegoś więcej wyjeżdżają za granicę. Co roku jest to kilkadziesiąt tysięcy osób, najczęściej bardzo dobrze wykształconych, co jest fenomenem na tle regionu. Premier Węgier mówił kiedyś, że to dobrze, iż młodzi ludzie mogą wyjechać za granicę, bo po powrocie ubogacają Węgry. Sam przy tej okazji wspominał, że studiował w Oksfordzie. To, czy faktyczne wracają, nie ma w tej historii żadnego znaczenia.