Mecenas Daniel Witko z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka mówi o dwóch reżimach postępowania w przypadku cudzoziemców. – Co do zasady osoba, która złoży wniosek o ochronę międzynarodową, powinna trafić do ośrodka otwartego prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Artykuł 87 ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony jasno wskazuje, w jakich sytuacjach może dojść do zatrzymania cudzoziemca ubiegającego się o ochronę międzynarodową. Chodzi o względy bezpieczeństwa państwa, ryzyko ucieczki, przekroczenie granicy wbrew przepisom prawa lub w celu wydania lub wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu – podkreśla. Jego zdaniem problem w tym, że dziś nie przyjmuje się od takich osób wniosków o ochronę. Z automatu są delegowane do ośrodków zamkniętych i dopiero tam przyjmowane są od nich wnioski, które proceduje Urząd do Spraw Cudzoziemców.