Łukaszenka powiedział też, że z 28 programów zakładających przyspieszoną integrację z Rosją do uzgodnienia pozostał już tylko jeden. Podobne zapewnienia padały jednak już wiele miesięcy temu, a i tym razem Łukaszenka dał do zrozumienia, że od Kremla oczekuje przede wszystkich „równych cen” surowców energetycznych – czyli takich, które byłyby na poziomie cen wewnątrzrosyjskich, na co jednak Moskwa nigdy nie chciała przystać. Tym razem polityk dodał także, że Białoruś rozmawia z Moskwą o dostawie kompleksów rakietowych S-400. Białoruski przywódca skarżył się też na politykę Warszawy. – Nie leźcie do naszego ogrodu – powiedział, dodając jednak, że „kontakty z Polską są kontynuowane” i „dyskutowane są kwestie o charakterze humanitarnym”.