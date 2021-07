Legislację określa się w skrócie jako „tylko tak znaczy tak”. Prawodawcy przewidują bowiem wprowadzenie wymogu wyraźnej zgody na stosunek seksualny. – Proponowana ustawa jasno wskazuje, że milczenie lub bierność nie oznaczają zgody, a nieokazywanie sprzeciwu nie może być wymówką do działania wbrew woli drugiej osoby – powiedziała na konferencji prasowej rzeczniczka rządu María Jesús Montero.

Oznacza to, że Hiszpania może wkrótce dołączyć do grona kilkunastu państw europejskich, które zmieniły już swoją prawną definicję gwałtu na „seks bez zgody”. Należą do nich m.in. Belgia, Chorwacja, Cypr, Dania, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta czy Szwecja.