Rząd stara się jednak nie przyduszać gospodarki tam, gdzie nie jest to potrzebne. Ogniska na północy kraju pojawiły się krótko przed obchodami chińskiego nowego roku, a to czas, kiedy wielu mieszkańców Państwa Środka udaje się w podróż do domu. Pekin nie zabronił ludziom podróżowania, ale zaapelował, żeby nie opuszczali miejscowości, w których pracują. Tabloid „Global Times” szacował, że do apelu zastosowało się 100 mln osób. Wielu z nich zamiast tego wybrało się na wycieczki po lokalnych atrakcjach turystycznych – tabloid donosił, że parę punktów widokowych musiało ograniczyć liczbę wpuszczanych turystów.

Pekin doskonale rozumie, że największym zagrożeniem dla tego kruchego status quo jest możliwość zawleczenia wirusa do kraju przez jakiegoś podróżnego. W związku z tym władze robią wszystko, aby do tego nie dopuścić. Osoby przylatujące do Chin wciąż muszą poddawać się dwutygodniowej kwarantannie w wyznaczonym hotelu . Obowiązek ten nie ominął m.in. ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, którzy na przełomie stycznia i lutego przylecieli do kraju w ramach misji mającej na celu wyjaśnienie początków pandemii. Państwo Środka powoli też wraca do wydawania wiz cudzoziemcom z niektórych państw, pod niezrozumiałym wszakże warunkiem, że zaszczepili się… chińską szczepionką (chińskie firmy nie aplikowały o rejestrację w żadnym zachodnim kraju; Węgry dopuściły preparaty z Państwa Środka jako jedyne w Unii Europejskiej).

Taka gospodarka jak chińska nie może sobie jednak w nieskończoność pozwolić na dotkliwe ograniczenia w ruchu międzynarodowym – tym bardziej, że w przyszłym roku w Pekinie mają odbyć się zimowe igrzyska olimpijskie. To m.in. z tego względu tak ważny jest program szczepienia ludności. Władze nie przebierają więc w środkach, żeby zachęcić Chińczyków do podwinięcia rękawów, tym bardziej, że dobra sytuacja epidemiczna dała ludziom złudne poczucie pewności. W niektórych miastach za stawienie się na szczepienie można otrzymać drobny upominek (agencja AP doniosła, że czasem są to nawet jajka na kilogramy) lub kupon do wykorzystania w sklepie. W niektórych miejscach z motywacją do szczepień nieco się przesadza, jak w jednym ze szpitali, którego personel został przez dyrekcję poinformowany, że albo da się ukłuć, albo szykują się zwolnienia . Pod wpływem krytyki szefostwo przeprosiło jednak pracowników.

Chociaż cel akcji szczepień to 560 mln ludzi do czerwca, to jak szacuje Wang Huaqing, główny ekspert ds. immunologii Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorobom Chin (CCDC), do osiągnięcia odporności stadnej Chiny muszą wyszczepić przynajmniej miliard mieszkańców. To oznaczałoby, że przez następne 10 miesięcy (przyjmując, że władze chcą zdążyć przed rozpoczęciem olimpiady) Pekin musi podać ok. 1,8 mld dawek, czyli 180 mln miesięcznie. Tymczasem osiągnięcie tej wartości teraz zajęło trzy miesiące.

W Chinach szczepi się obecnie pięcioma preparatami wytwarzanymi przez firmy Sinovac, Sinopharm (dwudawkowe), CanSino (jednodawkowa) oraz Anhui Zhifei Longcom (trzydawkowa). W przeciwieństwie do preparatów zatwierdzonych na Zachodzie ich producenci nie zdecydowali się opublikować wyników trzeciej fazy badań klinicznych w renomowanych czasopismach, co zademonstrowałoby ich ufność we własny produkt. Same firmy mówią, że preparaty charakteryzuje skuteczność na poziomie od 50 do ponad 80 proc. Niska skuteczność i niewielka transparentność władz odnośnie do akcji szczepień sprawiły, że mieszkańcy Państwa Środka nie palą się aż tak bardzo do podniesienia rękawów. Z badania przeprowadzonego przez CCDC wynika np., że w prowincji Zhejiang szczepić chce się zaledwie 42 proc. personelu medycznego – chociaż są to liczby z lutego, a postawy społeczne względem szczepień ewoluują z miesiąca na miesiąc (o czym przekonaliśmy się np. w Polsce).