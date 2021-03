Rutte przystępowałby do wyborów z większą pewnością siebie, gdyby nie skandal z zasiłkami dziecięcymi. Jak się okazało, holenderski fiskus zmusił do zwrotu zasiłków 26 tys. rodziców, którzy zostali niesprawiedliwie oskarżeni o ich wyłudzenie. Dla części rodzin oznaczało to poważne tarapaty finansowe. Rząd poniósł odpowiedzialność polityczną; w styczniu po opublikowaniu raportu przygotowanego dla szefowej parlamentu Rutte podał się do dymisji, jednak ze względu na zbliżające się już wtedy wybory gabinet ma pracować do momentu powołania kolejnego przez nową większość parlamentarną.