Nowe, konkretne propozycje rozwiązań zaprezentował ostatnio think tank Center for Strategic and International Studies: miałyby one opierać się na rozszerzeniu dostępu ofiar katastrof naturalnych do ochrony tymczasowej. Dziś mogą o nią aplikować tylko osoby, które przedostały się wcześniej do USA. CSIS proponuje, by dać taką możliwość ubiegania się o ochronę spoza amerykańskiego terytorium i rozszerzyć listę krajów, które uczestniczą w programie. Organizacja chce zarazem stworzenia ścieżki dla tymczasowych uchodźców do uzyskania prawa do pobytu stałego. Dodatkową zaletą rekomendowanych przez think tank zmian jest z punktu widzenia administracji Bidena fakt, że nie wymagałyby one poparcia Kongresu.