Przewidziano środki dla poszczególnych branż: prawie 80 mld dol. trafi do szkolnictwa , 45 mld dol. skierowane zostanie do branży transportowej – m.in. dla linii lotniczych i lotnisk, 13 mld dol. dla rolników, 15 mld dol. otrzymają instytucje kulturalne. Pakiet wymagał ponadpartyjnego porozumienia Izby Reprezentantów, w której większość mają demokraci, i republikańskiego Senatu i do końca był przedmiotem sporu. Programy rządowe potrwają do września.

Brytyjski kanclerz skarbu Rishi Sunak ogłosił w ubiegłym tygodniu, że tamtejszy rząd przedłuży do końca kwietnia wsparcie dla pracowników przebywających na „furlough” (odpowiednik postojowego), w ramach którego pracownicy zamkniętych branż otrzymają od rządu nawet 80 proc. pensji, maksymalnie 2,5 tys. funtów miesięcznie. Oznacza to powrót do większych obciążeń budżetowych – wcześniej bowiem rząd stopniowo je zmniejszał, przenosząc część obciążenia – najpierw 10 proc., a potem 20 proc. na pracodawców. Teraz wrócił do pierwotnej formy i sam pokrywa całe 80 proc. Jak twierdzi rząd, wypłacona pomoc wraz z ochroną samozatrudnionych przełożyła się na zachowanie prawie 10 mln miejsc pracy. Do końca marca przedłużony zostanie natomiast program pożyczek dla firm.

W Niemczech po krytyce ze strony biznesu o zbyt późną wypłatę środków w ramach listopadowej pomocy, tym razem tamtejsze ministerstwo gospodarki zapowiada, że grudniowe zaliczki dla firm w wysokości 50 tys. euro, a dla samozatrudnionych do 5 tys. euro mogą trafić do przedsiębiorców nawet na początku stycznia. Skala pomocy jest uzależniona od obrotów sprzed pandemii. Jednocześnie od nowego roku ma być dostępna tzw. trzecia pomoc pomostowa, w której nie są zwracane straty związane ze sprzedażą, ale koszty stałe. O rekompensaty mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, których roczny obrót nie przekraczał 500 mln euro. Do 18 grudnia w ramach trwających wypłat listopadowej pomocy przekazano łącznie 983 mln euro. Rząd wciąż włącza się też we wsparcie ekspansji zagranicznej rodzimych firm – w grudniu ogłoszono, że wesprze instalację wodorową Siemensa w Chile kwotą 8,2 mln euro i przekaże 1,5 mln euro na podobny projekt elektrolizy wodoru Thyssenkruppa w Arabii Saudyjskiej.

We Włoszech pomoc wdrożono z końcem listopada – oprócz wsparcia w wysokości 645 mln euro na pomoc dla zamkniętych barów i restauracji, przewidziano też pieniądze dla najemców czy kolejne ulgi podatkowe. Przyszłoroczny budżet będzie natomiast uwzględniał zaktualizowane straty poniesione przez operatorów lotniczych (500 mln euro) czy zwolnienie z pierwszej raty podatku od nieruchomości dla firm związanych z turystyką i rozrywką. W ramach ubiegłotygodniowych prac zdecydowano się też przedłużyć do czerwca 2022 r. tzw. superbonus, czyli ulgę podatkową na prace budowlane sięgającą 110 proc. Rząd w grudniu ostatecznie zamknął też kwestię Ilvy – największej huty UE. W myśl porozumienia z ArcelorMittal, by utrzymać prawie 11 tys. miejsc pracy, do 2022 r. państwowa agencja przejmie 60 proc. udziałów kosztem 680 mln euro.

W Hiszpanii trwa dyskusja na temat nowych form wsparcia i płacy minimalnej. W rządzie jest różnica zdań co do rozszerzania dochodu minimalnego – wicepremier Pablo Iglesias Turrión chce, by objął on większą liczbę potrzebujących. Dotychczas za sprawą restrykcyjnych zasad ze wsparcia, które wynosi w zależności od liczebności rodziny od 462 euro na osobę, korzystało ok. 160 tys. gospodarstw domowych – choć został on wprowadzony w czasie pandemii, to ma pozostać na stałe. Trwają też rozmowy o tym, co zrobić z programem skróconego czasu pracy, który obowiązuje jedynie do końca stycznia. Przedsiębiorcy domagają się, by został utrzymany przynajmniej do końca stanu alarmowego mającego trwać do maja.