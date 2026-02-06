Trump zamieścił nagranie w swojej sieci społecznościowej Truth Social w czwartek wieczorem. Pod koniec, przez sekundę, na wygenerowanym przez sztuczną inteligencję nagraniu pojawiają się dwie małpy z twarzami Obamów. Nagranie poświęcone jest teorii spiskowej na temat wyborów w 2020 r.

Fragment z parą Obamów pochodzi z wideo, będącego karykaturą „Króla lwa”. Pierwotnie zostało ono zamieszczone w mediach społecznościowych jesienią przez konto publikujące memy związane z protrumpowskim ruchem MAGA (Make America Great Again) - podał Axios. W nagraniu wykorzystano też twarze innych polityków Partii Demokratycznej, przedstawionych jako zwierzęta.

Publikacja nagrania przez Trumpa wywołała oburzenie w mediach i wśród polityków.

„Modlę się, by to był fejk, bo to jest najbardziej rasistowska rzecz pochodząca z tego Białego Domu, jaką widziałem. Prezydent powinien to usunąć” - wezwał czarnoskóry senator Republikanów Tim Scott.

Biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma napisało, że jest to „obrzydliwe zachowanie prezydenta”. „Każdy Republikanin musi to potępić. Natychmiast” - zaapelowano.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oceniła, że jest to „fałszywe oburzenie”. „To jest z internetowego memowego nagrania, które przedstawia prezydenta Trumpa jako króla dżungli, a Demokratów jako postaci z Króla Lwa. Proszę przestać z tym fałszywym oburzeniem i informujcie o czymś, co naprawdę jest ważne dla amerykańskiej opinii publicznej” - przekazała rzeczniczka w oświadczeniu dla CNN.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

