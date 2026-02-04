„W obecnych okolicznościach wychodzimy z założenia, że strony Traktatu Nowy START nie są już związane żadnymi zobowiązaniami (…) i mają (…) swobodę wyboru dalszych działań” – napisało MSZ Rosji w komunikacie, którego treść za miejscowymi mediami przytacza Reuters.

Rosja zrywa zobowiązania z traktatu Nowy START z USA

W dokumencie podkreślono też, że „Federacja Rosyjska zamierza działać odpowiedzialnie i rozważnie (…) w zakresie zbrojeń strategicznych”. Zgodnie z komunikatem, podstawą tych działań będzie „dogłębna analiza polityki militarnej USA i ogólnej sytuacji strategicznej”.

Rosyjskie MSZ nazwało zarazem „błędną i godną ubolewania” decyzję władz USA o tym, że nie będą już przestrzegać limitów, jeśli chodzi o liczbę pocisków i głowic nuklearnych, o których mowa w wygasającym w czwartek, 5 lutego, traktacie.

Rosja oczekuje na odpowiedź USA w sprawie przedłużenia Nowego START-u

Moskwa zaznaczyła, że nie otrzymała jeszcze z Waszyngtonu formalnej odpowiedzi na swoją propozycję w sprawie dalszego przestrzegania Nowego START-u. Rosyjskie MSZ stwierdziło, że Rosja jest gotowa podjąć „zdecydowane, wojskowo-techniczne środki zaradcze w celu złagodzenia potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego”.

Wygasający w czwartek Traktat Nowy START dotyczy redukcji arsenałów broni atomowej, a USA i Rosja zawarły go na 15 lat. Jak dotąd nie pojawiły się informacje o wznowieniu rozmów na temat przedłużenia porozumienia, co – w opiniach wielu komentatorów – może spowodować nowy wyścig zbrojeń nuklearnych.(PAP)

