Jak napisał Berek na X, w środę odbyło się ostatnie posiedzenie Rządowego Zespołu Deregulacyjnego w ramach procesu Deregulacja 1.0, ale, jak podkreślił, to nie koniec prac deregulacyjnych.

Inicjatywa SprawdzaMY: 354 postulaty przyjęte do realizacji

Berek, podsumowując niespełna rok pracy zespołu podkreślił, że rozpatrzył on 522 postulaty Inicjatywy SprawdzaMY, a do realizacji przyjęto 354, czyli 68 proc. Brak zgody dotyczy 132 postulatów, czyli 25 proc., natomiast 7 proc., czyli 36 postulatów zostało wycofanych - zaznaczył minister.

Jak dodał, w ramach procesu deregulacyjnego rząd skierował do Sejmu propozycje nowelizacji 372 ustaw, ujęte w 93 rządowych projektach.

Od początku działania Inicjatywy SprawdzaMY obywatele i przedsiębiorcy zgłosili ponad 16 tys. propozycji zmian prawa, z czego 70 proc. miało pochodzić od obywateli. Spośród zidentyfikowanych barier wyselekcjonowano siedem obszarów priorytetowych, tzw. Wielką Siódemkę deregulacji, obejmujących: podatki, cyfryzację usług, wymiar sprawiedliwości, energetykę, prawo unijne, zdrowie oraz usprawnienie administracji i bezpieczeństwa.

Deregulacja w ramach planu "Polska. Rok Przełomu"

Deregulacja to jeden z filarów planu gospodarczego „Polska. Rok Przełomu”, który został zaprezentowany przez premiera Donalda Tuska w lutym 2025 r. Szef rządu oprócz zapowiedzi przygotowania rozwiązań deregulacyjnych zaproponował wówczas prezesowi InPostu Rafałowi Brzosce pokierowanie zespołem, który miał przygotować swoje propozycje w tym zakresie.(PAP)