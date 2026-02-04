O zatrzymaniu swojego wieloletniego pracownika Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało we wtorek rano.
Jak powiedziała podczas środowej konferencji prok. Szelągowska, mężczyzna usłyszał zarzut z art. 130 par. 2 Kodeksu karnego, który – jak mówiła – dotyczy „szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu”. Jak dodała, za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności od lat ośmiu do dożywotniego pozbawienia wolności.
- W dniu dzisiejszym podejrzany składał wyjaśnienia i został skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie – podkreśliła. Jak doprecyzowała, wniosek ten trafił do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.(PAP)
