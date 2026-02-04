Porozumienie oznacza zażegnanie sporu o możliwość kupowania uzbrojenia przez Ukrainę za unijne pieniądze w krajach spoza UE, w szczególności w Wielkiej Brytanii.

Na wsparcie wojskowe dla Ukrainy ma trafić 60 mld z 90 mld euro wsparcia udzielonego jej w formie pożyczki, a pozostała część ma zostać przeznaczona na cele budżetowe i reformy.

Jak poinformowało źródło unijne, zgodnie z porozumieniem stolic za te pieniądze Ukraina zasadniczo powinna kupować sprzęt od firm z UE. - Jeżeli potrzeby wojskowe Ukrainy będą wymagać pilnej dostawy produktu obronnego, który nie jest dostępny w UE, w Ukrainie lub w państwie stowarzyszonym EOG/EFTA, zastosowanie będą miały specjalne odstępstwa - podało.

Teraz państwa członkowskie rozpoczną negocjacje z Parlamentem Europejskim. Kraje będą musiały też zwrócić się do PE o zgodę na zmianę w unijnym budżecie, którym gwarantowana będzie unijna pożyczka dla Ukrainy. Po zakończeniu wszystkich kroków Komisja Europejska będzie mogła wypłacić pierwszą transzę na początku drugiego kwartału br.(PAP)