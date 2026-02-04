Konflikt czy mobbing? [SZTUKA SPORU]

W tym odcinku Sztuka Sporu prawnicy Elżbieta Niezgódka i Piotr Niezgódka rozmawiają o granicach konfliktu w pracy i odpowiedzialności przełożonych oraz działów HR.



Rozmowa pokazuje, że konflikt sam w sobie nie jest problemem – jest naturalnym elementem rozwoju, wymiany argumentów i podejmowania decyzji. Kluczowe pytanie brzmi jednak: czy spór pozostaje merytoryczny, czy zaczyna opierać się na emocjach, ocenach personalnych i poniżaniu drugiej osoby. To właśnie w tym momencie zapala się czerwona lampka dla menedżera.

W odcinku omawiane są typowe scenariusze z życia firm: rywalizacja między menedżerami, blokowanie awansów, „korporacyjne gierki”, wykorzystywanie władzy oraz zarządzanie przez ciągły wyścig i presję. Prowadzący tłumaczą, kiedy takie działania mogą być jeszcze uznane za wyzwanie rozwojowe, a kiedy zaczynają przypominać mobbing lub prowadzić do wypalenia zawodowego i rotacji talentów.

Szczególne miejsce zajmuje rola HR

HR – jako obszar, który powinien nie tylko reagować na skargi, ale też wcześniej dostrzegać ciche konflikty, napięcia pod powierzchnią i menedżerów, którzy „dowiozą wyniki”, ale długofalowo niszczą kulturę organizacyjną. To rozmowa o tym, dlaczego krótkoterminowy sukces nie zawsze oznacza zdrowy biznes.



Sztuka sporu to cykl o zarządzaniu konfliktem, emocjami i odpowiedzialnością w miejscu pracy. Bez uproszczeń, z przykładami z realnych organizacji i z naciskiem na to, gdzie kończy się dopuszczalny spór, a zaczyna konieczność zdecydowanej interwencji.

Autorzy programu:



Elżbieta Niezgódka - adwokatka, rozwiązuje trudne problemy z prawa HR w firmach. Wspólpracuje bezpośrednio z managerami i zarządami w ramach komisji wyjaśniających, codziennego doradztwa czy spraw sądowych. Wdraża u pracodawców pozytywne praktyki związane z zapewnieniem równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Piotr Niezgódka - adwokat, doktor nauk prawnych, ma piętnaście lat doświadczenia zawodowego. Pracował dla międzynarodowych korporacji, zarówno przy stole negocjacyjnym jak i sali sądowej. Również przed sądami zagranicznymi. Piotr ma unikalne doświadczenie w sferze ochrony dóbr osobistych. Na co dzień doradza managerom, członkom zarządów w najbardziej wrażliwych sprawach zawodowych.