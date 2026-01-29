Decyzja UE w reakcji na brutalne represje w Iranie

Jest to reakcja Wspólnoty na brutalne represje irańskiego reżimu wobec uczestników antyrządowych protestów.

- Każdy reżim, który zabija tysiące swoich obywateli, zmierza ku własnemu upadkowi - napisała na platformie X Kallas, która przewodniczy obradom ministrów w czwartek w Brukseli.

W czwartek ministrowie spraw zagranicznych rozszerzyli także unijną „czarną listę”, umieszczając na niej osoby i podmioty zaangażowane w represjonowanie demonstrujących. Wiąże się to z zamrożeniem aktywów przechowywanych na terenie UE, zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, a także - w przypadku osób - zakazem wjazdu na terytorium Unii. Na Iran wcześniej nałożone zostały także sankcje za wspieranie Rosji w wojnie w Ukrainie.

Skutki uznania IRGC za organizację terrorystyczną w UE

Demonstracje w Iranie wybuchły w ostatnich dniach grudnia na tle problemów gospodarczych, a zwłaszcza dużego spadku wartości lokalnej waluty, riala. Masowe wystąpienia szybko przybrały charakter polityczny i ogarnęły wszystkie prowincje kraju. Władze stłumiły je w brutalny sposób; według różnych źródeł liczba zabitych wynosi od kilku tysięcy do nawet 36,5 tys. osób.

Poza Gwardią Rewolucyjną na liście organizacji terrorystycznych UE znajdują się także m.in. Al-Kaida, Państwo Islamskie, Hamas i zbrojne ramię Hezbollahu.

Do tej pory jedynym irańskim podmiotem uznawanym przez UE za terrorystyczny była Dyrekcja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Ministerstwie Wywiadu i Bezpieczeństwa.

Uznanie przez UE za organizację terrorystyczną wiąże się nie tylko z zamrożeniem aktywów i zakazem wjazdu do UE, ale oznacza też, że taka organizacja objęta jest współpracą policyjną i sądową państw członkowskich w sprawach karnych.

Rola Gwardii Rewolucyjnej w Iranie

Gwardia Rewolucyjna jest największą siłą militarną w Iranie. Została utworzona po rewolucji islamskiej w tym kraju w 1979 r. przez ajatollaha Ruhollaha Chomejniego w celu zwalczania przeciwników teokratycznej republiki. IRGC dysponuje własnymi wojskami lądowymi, marynarką i siłami powietrzno-kosmicznymi. Kontroluje aparat przymusu, a także kluczowe programy strategiczne kraju, w tym nuklearne i rakietowe, oraz liczne sektory gospodarki.