Macron powiedział, że przebudzenie to powinno koncentrować się na „potwierdzeniu naszej europejskiej suwerenności, wkładzie w bezpieczeństwo Arktyki, walce z ingerencjami zagranicznymi i dezinformacją”. Podczas wspólnych oświadczeń dla prasy powtórzył słowa solidarności i wsparcia dla Danii i Grenlandii.

Zapowiedział też, że rozmowy z Frederiksen i Nielsenem będą dotyczyć kwestii bezpieczeństwa. - Wobec postawy Rosji na Dalekiej Północy (...), obecności gospodarczej Chin i strategicznych konsekwencji tego zbliżenia zgadzamy się do konieczności wzmocnienia naszej postawy obronnej w Arktyce - powiedział.

Francuski prezydent wyraził poparcie dla rosnącego zaangażowania NATO w tym regionie i planowanego przyspieszenia realizacji partnerstwa strategicznego między UE i Grenlandią, podpisanego w 2023 roku.

Frederiksen również uznała, że „NATO powinno odgrywać ważniejszą rolę w rejonie Arktyki i Dalekiej Północy”, w tym w rejonie Grenlandii. W tym kontekście podkreśliła rolę manewrów Arctic Endurance i wyraziła wdzięczność za wkład Francji w te ćwiczenia.

- Jesteśmy w sytuacji, gdy ład światowy taki, jaki go znamy, jest pod presją - podkreśliła. Porządek ten - jak mówiła - zmienia się szybko, a nawet może zniknąć. W tej sytuacji potrzebujemy Europy silniejszej niż kiedykolwiek, która ma wolę i zdolność do obrony naszych wartości - powiedziała premierka Danii.

Nielsen podkreślił, że bliska współpraca Francji z Grenlandią w obecnej sytuacji dotyczy nie tylko samej wyspy oraz jest ważna dla poszanowania demokracji i prawa.

Jak zapowiedział Pałac Elizejski, w trakcie spotkania przywódców Danii i Grenlandii z prezydentem Francji omówione zostaną wyzwania dla bezpieczeństwa w rejonie Arktyki oraz możliwości wsparcia przez Francję i całą Unię Europejską rozwoju gospodarczego i społecznego Grenlandii.

Grenlandia, będąca autonomiczną częścią Królestwa Danii, stała się w ostatnich miesiącach przedmiotem ostrego sporu dyplomatycznego między USA, których prezydent Donald Trump deklarował zamiar przejęcia wyspy, a Danią i kilkoma popierającymi ją krajami NATO. W minionym tygodniu Trump po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem ogłosił, że jednak nie wprowadzi dodatkowych ceł na towary z ośmiu państw, w tym Francji, które wysłały delegacje wojskowe na Grenlandię.

6 lutego Francja otworzy swój konsulat w Nuuk; krok ten Macron zapowiedział wiosną 2025 r. podczas wizyty na wyspie.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)

