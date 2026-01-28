Wcześniej w środę media donosiły, że prezes Kaczyński trafił do jednego z warszawskich szpitali, gdzie będzie hospitalizowany kilka dni.
Informacje te potwierdził PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek. - Pan prezes Jarosław Kaczyński, w związku z infekcją, przebywa w szpitalu i pewnie pozostanie tam przez kilka dni. Taki mamy czas, wielu Polaków choruje - podkreślił. (PAP)
