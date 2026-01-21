Środa jest trzecim dniem Światowego Forum Ekonomicznego w Davos i zapowiada się jako jeden z najbardziej intensywnych momentów tegorocznej edycji. W programie zaplanowano kilkadziesiąt debat i wystąpień, z udziałem przywódców państw, szefów instytucji międzynarodowych oraz liderów globalnego biznesu. W centrum uwagi znajdą się kwestie bezpieczeństwa Europy, sankcji wobec Rosji, sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz przyszłości światowej gospodarki. Jednym z najważniejszych punktów dnia będzie blisko godzinne wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który – po technicznych problemach podczas podróży – dotrze do Szwajcarii z opóźnieniem.

Europa i jej zdolności obronne na forum w Davos

Poranna debata zatytułowana „Czy Europa jest w stanie się obronić?” należy do kluczowych wydarzeń trzeciego dnia Forum. Wezmą w niej udział prezydent Polski Karol Nawrocki, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb. Dyskusja koncentruje się na realnych możliwościach obronnych Europy w kontekście wojny w Ukrainie, presji ze strony Rosji oraz rosnących oczekiwań wobec europejskich państw w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obecność szefa NATO oraz przywódcy państwa graniczącego z Rosją nadaje rozmowie wyraźnie strategiczny wymiar.

Donald Trump w Davos i opóźniona podróż Air Force One

Po południu specjalne wystąpienie wygłosi prezydent USA Donald Trump. Jego przemówienie ma potrwać blisko godzinę i jest jednym z najbardziej oczekiwanych punktów programu. Udział Trumpa w Forum poprzedziły jednak nieprzewidziane okoliczności związane z podróżą do Europy.

Biały Dom poinformował w nocy z wtorku na środę, że samolot Air Force One z prezydentem Trumpem na pokładzie zawrócił do bazy lotniczej Andrews pod Waszyngtonem z powodu „niewielkiego problemu z elektroniką”. Informację potwierdził związany z administracją profil Rapid Response 47 w serwisie X, który przekazał: — Po wystartowaniu załoga AF1 zidentyfikowała niewielki problem z elektroniką. W ramach środków ostrożności AF1 wraca do bazy Andrews. Prezydent i jego zespół wsiądą do innego samolotu i będą kontynuować podróż do Szwajcarii.

Ostatecznie, po około godzinie, inny samolot z prezydentem USA na pokładzie wystartował w kierunku Szwajcarii. Oznacza to, że Trump przybędzie do Davos z opóźnieniem, jednak – zgodnie z zapowiedziami – weźmie udział w środowym programie Forum. We wtorek wieczorem prezydent USA opublikował również wpis na swojej platformie Truth Social: „Ameryka będzie dobrze reprezentowana w Davos — przeze mnie. NIECH WAS BÓG BŁOGOSŁAWI!”.

Sankcje wobec Rosji i wojna w Ukrainie w centrum debat

Jednym z istotnych punktów środowego programu będzie rozmowa liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej z premierem Mołdawii Alexandru Munteanu. Dyskusja dotyczyć ma wpływu zachodnich sankcji na rosyjską gospodarkę, politykę zagraniczną Moskwy oraz trwającą agresję Kremla na Ukrainę. W Davos temat sankcji i ich skuteczności powraca regularnie, zwłaszcza w kontekście długofalowych konsekwencji dla bezpieczeństwa Europy Wschodniej.

Bliski Wschód, energia i dyplomacja międzynarodowa

W sesji zatytułowanej „Przetasowania i niespodzianki na Bliskim Wschodzie” udział wezmą szefowie dyplomacji Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej i Pakistanu: Yvette Cooper, Faisal bin Farhan oraz Mohammad Ishaq Dar. Do rozmowy dołączy także dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi. Panel poświęcony będzie napięciom politycznym, bezpieczeństwu nuklearnemu oraz wpływowi konfliktów regionalnych na globalną stabilność.

Przed południem swoje wystąpienie zaplanował również prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi. Uczestnicy Forum będą mogli także wysłuchać premiera Autonomii Palestyńskiej Mohammada Mustafy oraz dyrektora generalnego producenta procesorów NVIDIA Jensena Huanga, którego obecność podkreśla znaczenie nowych technologii i sztucznej inteligencji w globalnej gospodarce.

Javier Milei i gospodarcze wyzwania Ameryki Południowej

Po południu przemówienie wygłosi także prezydent Argentyny Javier Milei. Jego wystąpienie wpisuje się w szerszą debatę o reformach gospodarczych, inflacji oraz relacjach Ameryki Południowej z rynkami międzynarodowymi. Obecność Mileia w Davos budzi zainteresowanie ze względu na jego liberalne podejście do polityki gospodarczej i zapowiadane głębokie zmiany strukturalne w Argentynie.

Kilkadziesiąt debat o przyszłości świata

Środa w Davos to łącznie około 60 spotkań, paneli i dyskusji. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. wyzwania stojące przed organizacjami humanitarnymi, perspektywy opracowania nowych antybiotyków, wizje rozwoju energetyki odnawialnej, odpowiedzialny rozwój gospodarczy oraz pytanie o to, w jaki sposób ludzie mogą współpracować w coraz bardziej skonfliktowanym świecie. Tegoroczne Forum, podobnie jak poprzednie edycje, łączy wątki polityczne, gospodarcze i społeczne, tworząc przestrzeń do rozmów o globalnych kryzysach i możliwych scenariuszach ich rozwiązania.