Liderzy globalnej polityki i gospodarki, którzy zjechali do Davos, niepokoją się słabnącym wzrostem gospodarczym będącym pokłosiem nasilającej się rywalizacji mocarstw, wielu konfliktów oraz rekordowej od lat ilości barier w światowym handlu.

Davos 2026: globalny handel pod presją geopolityki

To uwalnianie międzynarodowego handlu, będące fundamentem globalizacji, napędzało przez ostatnie dekady PKB na Ziemi. Na rok 2026 r., w obliczu licznych perturbacji, światowa wymiana handlowa ma urosnąć o zaledwie 0,9 proc. i trudno ją traktować jako motor napędowy globalnego wzrostu ekonomicznego (cała światowa gospodarka wedle ekspertów WEF ma urosnąć w tym roku jedynie o 3,1 proc.). Nic dziwnego, że biznes szuka nowych motorów wzrostu i chce rozmawiać o tym z politykami. Dlatego tak wiele miejsca w debatach toczących się w szwajcarskim kurorcie zajmują nowe technologie – na czele z AI.

Nowe technologie i AI jako motor wzrostu gospodarki

Rewolucyjne zmiany dokonywane w wielu obszarach biznesu i życia przez sztuczną inteligencję były też tematem dyskusji w Polish Business Hub – miejscu o ogromnym znaczeniu dla budowania międzynarodowej pozycji Polski i polskiego biznesu. Uczestnicy paneli z całej Europy oraz USA rozmawiali m.in. o gospodarce w realiach zagrożenia wojną – napędzanej przez dual use, o odporności cyfrowej w świecie, który robi się z każdym z dniem coraz bardziej cyfrowy, o europejskim przywództwie w szybko zmieniającym się krajobrazie globalnego bezpieczeństwa, o współpracy firm technologicznych, finansowych i sektora obronnego w realiach, w których pokój stał się luksusem, o wzmacnianiu europejskiej konkurencyjności oraz nowej erze finansów napędzanych, a jakże, nowymi technologiami.

Davos. Dzień trzeci

Trzeci dzień Forum w Davos zostanie zapewne zdominowany przez Donalda Trumpa i przesłanie, z którym jego administracja przybywa do Europy. A w Polish Business Hub – jak zwykle polski i europejski punkt widzenia na najważniejsze kwestie gospodarce i polityczne. Szczegóły w naszych wywiadach i relacjach.