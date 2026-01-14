Czy umowa z Mercosurem jest legalna?

– Decyzja w tej sprawie została podjęta w środę przez Konferencję Przewodniczących PE – przekazało źródło. W skład Konferencji wchodzą liderzy frakcji w PE oraz szefowa tej instytucji Roberta Metsola.

Wniosek o skierowanie umowy do TSUE został zainicjowany przez grupę 150 europosłów. Współprzewodnicząca frakcji Lewica w PE Manon Aubry, która jest jednym z inicjatorów, napisała na X, że będzie to „decydujące głosowanie weryfikujące legalność umowy”. „Każdy głos będzie się liczył!” – dodała.

Źródło przekazało też PAP, że przepisy dotyczące tzw. bezpieczników w umowie z Mercosurem, zanim zostaną poddane pod głosowanie, trafią do prac w komisjach. Te "bezpieczniki" mają chronić rynek UE – zwłaszcza rolnictwo – oraz egzekwować standardy środowiskowe i sanitarne produktów importowanych z krajów Ameryki Południowej.

Według rozmówcy PAP, głosowanie nad budzącą kontrowersję umową jest planowane wiosną na sesji plenarnej. - Będzie to głosowanie nad całością porozumienia - przekazało.

Jak podała AFP, związki zawodowe rolników, zmobilizowane przeciwko umowie, zapowiedziały dużą demonstrację w przyszły wtorek przed Parlamentem Europejskim.

Inne źródło w PE przekazało PAP, że wniesienie skargi do TSUE oznaczałoby opóźnienie ratyfikacji umowy przez Parlament Europejski o kilka miesięcy.

„Bezpieczniki” dla rolnictwa trafią do komisji

Komisja Europejska poinformowała jednak w tym tygodniu, że unijny traktat dopuszcza możliwość, by umowa handlowa z Mercosurem weszła w życie przed jej zatwierdzeniem przez Parlament Europejski. Nie sprecyzowała jednak, czy zamierza ewentualnie skorzystać z tej drogi.

By sfinalizować zawarcie umowy z Mercosurem, przewodniczący: Komisji Europejskiej - Ursula von der Leyen oraz Rady Europejskiej - Antonio Costa, udadzą się do Paragwaju. Ceremonia podpisania porozumienia wyznaczona jest na najbliższą sobotę, 17 stycznia.

Porozumienie handlowe z państwami Mercosuru - Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem - wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE. Wcześniej ambasadorowie krajów UE przyjęli klauzulę ochronną do umowy z Mercosurem we wzmocnionej wersji; ma ona chronić rodzimych producentów przed zaburzeniami na rynku.