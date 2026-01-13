Akt o cyberbezpieczeństwie opóźniony

Zgodnie z planem KE miała w środę przyjąć Akt o cyberbezpieczeństwie, w którym znalazłyby się przepisy mające wzmocnić zabezpieczenia infrastruktury krytycznej w państwach członkowskich. Jak poinformowało PAP źródło unijne, jego prezentacja została jednak opóźniona o tydzień.

KE od lat nie kryje się z tym, że korzystanie przez państwa członkowskie z usług chińskich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych przy wprowadzaniu sieci nowych generacji uznaje za ryzykowne.

Pomimo tego, KE do tej pory nie zdecydowała się na zaproponowanie zakazu korzystania z usług firmy Huawei, który byłby prawnie wiążący dla państw członkowskich. Ograniczyła się do zaleceń, ostateczną decyzję pozostawiając państwom członkowskim.

Huawei i ZTE uznane za dostawców wysokiego ryzyka

W wydanych w 2020 r. wytycznych dotyczących zabezpieczania sieci 5G KE zaleciła państwom członkowskim ograniczenie lub wykluczenie dostawców „wysokiego ryzyka”, takich jak Huawei, z infrastruktury krytycznej. Brak reakcji ze strony wielu państw członkowskich doprowadził w 2024 r. KE do zaostrzenia swoich rekomendacji. Komisja uznała wówczas Huawei oraz inne chińskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne ZTE za dostawców wysokiego ryzyka i wezwała państwa członkowskie do stopniowego wycofywania się z ich usług.

- Prawda jest jednak taka, że nadal niewiele państw członkowskich podjęło właściwe działania - powiedział we wtorek rzecznik Regnier. Przyznał, że wiceprzewodnicząca KE ds. technologicznych Henna Virkkunen jest skupiona na potencjalnym wyłączeniu niektórych dostawców i podjęciu dodatkowych działań przez państwa członkowskie.

Polska nie planuje zakazu sprzętu Huawei

Ministerstwo Cyfryzacji w marcu 2025 r. deklarowało, że Polska nie wprowadzi zakazu ani ograniczenia używania sprzętu Huawei w sieciach telekomunikacyjnych. Sprzęt ten jest wykorzystywany w polskich sieciach 5G, a około 60 proc. infrastruktury sieci 4G w Polsce pochodzi od chińskiego dostawcy.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP)

