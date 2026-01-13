Skargi – jak wyjaśnił RPO – dotyczą głównie czasu trwania postępowania sprawdzającego, niemożności przeciwdziałania jego przewlekłości, nieproporcjonalnych ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych praw (prawa do sądu, prawa do ochrony własności i praw majątkowych) oraz niskiej skuteczności sądowej ochrony wobec wydania zabezpieczenia przez komisję. RPO zgłaszał wcześniej te same problemy poprzednim przewodniczącym komisji i Ministerstwu Sprawiedliwości. Aktualne skargi potwierdzają, że nie straciły one aktualności.

Komisja do spraw reprywatyzacji. RPO prosi o wyjaśnienia

Czynności sprawdzające podejmuje się na wstępnym etapie prac komisji. Mają za zadanie sprawdzić, czy jest prawdopodobieństwo, że decyzję reprywatyzacyjną wydano z naruszeniem prawa, a w związku z tym, czy uzasadnione jest wszczęcie postępowania. Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi o wyjaśnienie m.in. tego, jak często komisja wykorzystuje instrumenty zabezpieczenia, w jakich sytuacjach wpis do księgi wieczystej ostrzeżenia o czynnościach sprawdzających jest konieczny, a kiedy staje się zbędny oraz jaki jest – o ile takie oszacowanie jest możliwe – przeciętny czas trwania postępowań sprawdzających oraz zabezpieczeń wydawanych w ich trakcie.

Komisja miała naprawić błędne decyzje

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich jest organem administracji publicznej zajmującym się sprawami dotyczącymi postępowań toczonych w przedmiocie wydania decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości w Warszawie. Może też występować do właściwych organów w razie stwierdzenia w toku postępowania okoliczności sprzyjających wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych z naruszeniem prawa lub popełnianiu przestępstw bądź okoliczności utrudniających ich ujawnianie.

Powstała na podstawie ustawy, która weszła w życie 5 maja 2017 roku, a jej pierwsze posiedzenia w składzie z Patrykiem Jakim i Sebastianem Kaletą były transmitowane na żywo przez stacje telewizyjne. W kolejnej kadencji straciła medialny zasięg, coraz rzadziej słychać też o tym, by podważała decyzje reprywatyzacyjne.