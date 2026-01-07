Poszukiwanie nowych rynków zbytu wymusza na producentach wyniszczająca konkurencja na rynku wewnętrznym, na którym działa ok. 130 firm. W zeszłym roku koncern BYD, największy chiński sprzedawca samochodów, dostarczył do klientów 4,6 mln aut. Jednak na rynku wewnętrznym sprzedaż spadła o niecałe 9 proc., co z nawiązką firma zrekompensowała sobie wzrostem eksportu o 150 proc. W 2025 r. BYD sprzedał najwięcej samochodów elektrycznych na świecie, wyprzedzając po tym względem Teslę. ©℗A7
