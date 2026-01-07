USA przerzuciły siły powietrzne do Europy

Amerykańskie wojska przerzuciły do Wielkiej Brytanii znaczące siły lotnicze, w tym co najmniej 10 samolotów transportowych C-17 Globemaster III, wyspecjalizowane maszyny wsparcia AC-130J Ghostrider oraz samolot CASA CN-235 używany w operacjach specjalnych. Skala i charakter tego zgromadzenia natychmiast przyciągnęły uwagę analityków wojskowych.

Podobny układ sił poprzedził operację „Absolute Resolve”, w ramach której amerykańskie oddziały uprowadziły z Caracas Nicolasa Maduro oraz jego żonę. To właśnie to wydarzenie stanowi dziś główny punkt odniesienia – zarówno pod względem tempa działań, jak i ich nieoczekiwanego charakteru. Obserwatorzy zwracają uwagę, że schemat przygotowań wygląda niemal identycznie.

USA zwiększa kontrolę przepływu wenezuelskiej ropy

Administracja Donalda Trumpa jasno sygnalizuje, że zmiana sytuacji politycznej w Wenezueli nie oznacza złagodzenia sankcji na wenezuelską ropę. Tankowce je łamiące nadal mają być ścigane i zajmowane, co zwiększa napięcie na północnym Atlantyku. Jednym z symboli tej polityki stał się statek Bella 1, obecnie pływający jako Marinera.

Tankowiec, powiązany z tzw. flotą cieni, zmienił nazwę i banderę, malując na burcie rosyjską flagę. Według dostępnych informacji jego załoga może być uzbrojona, a w grę wchodzi nawet obecność rosyjskich systemów obrony powietrznej. To właśnie ten element – bezpośrednie mieszanie się rosyjskiej bandery i ochrony – sprawia, że obecna sytuacja coraz bardziej przypomina napiętą, wielowymiarową rozgrywkę znaną z wenezuelskiej operacji USA.