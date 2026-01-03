Informacja o operacji pojawiła się bezpośrednio we wpisie prezydenta USA na platformie Truth Social. Donald Trump przekazał, że Stany Zjednoczone przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak na Wenezuelę oraz jej przywódcę. Zgodnie z treścią komunikatu, Nicolás Maduro wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju. Trump poinformował również, że operacja była realizowana we współpracy z amerykańskimi organami ścigania oraz zapowiedział konferencję prasową w Mar-a-Lago.

Było to pierwsze oficjalne potwierdzenie działań militarnych USA wobec Wenezueli w tej formie i skali. Wpis prezydenta USA jednoznacznie wskazywał na bezpośrednie zaangażowanie sił amerykańskich oraz na osobiste uderzenie w wenezuelskie przywództwo polityczne.

Blokada tankowców i tak zwana flota cieni

Jeszcze przed rozpoczęciem operacji wojskowej Stany Zjednoczone prowadziły działania określane przez amerykańskich urzędników jako „kwarantanna” wenezuelskich dostaw ropy. Chodziło o blokowanie tankowców należących do tzw. floty cieni, wykorzystywanej przez reżim Nicolasa Maduro do omijania sankcji i eksportu surowca.

W piątek Bloomberg informował, że co najmniej siedem tankowców zmieniło kurs lub zatrzymało się na otwartym morzu. Jednostki te reagowały na groźby konfiskaty ze strony USA oraz na realne ryzyko interwencji amerykańskiej marynarki wojennej. Według danych przytoczonych przez agencję, statki te mogły przewozić łącznie 12,4 mln baryłek ropy.

Eskalacja napięć USA–Wenezuela i oskarżenia o przestępczość

Donald Trump publicznie oskarżył Wenezuelę o wykorzystywanie dochodów z eksportu ropy naftowej do finansowania działalności przestępczej. Wśród zarzutów znalazły się przemyt narkotyków oraz wspieranie terroryzmu. W ramach kampanii nacisku USA przeprowadziły wcześniej ataki na łodzie podejrzewane o udział w przemycie. Według dostępnych informacji działania te doprowadziły do śmierci ponad 100 osób.

Amerykańskie służby przejęły także dwa tankowce – Skipper i Centuries – które obecnie znajdują się u wybrzeży Teksasu. Jednostki te miały być powiązane z handlem wenezuelską ropą z naruszeniem obowiązujących sankcji.

Odpowiedź Wenezueli i kolejne sankcje

Władze w Caracas kategorycznie odrzuciły amerykańskie oskarżenia, określając działania USA jako nielegalne. Wenezuela zaprzeczyła zarzutom dotyczącym finansowania przestępczości i terroryzmu z dochodów naftowych.

Eskalację napięć pogłębiła informacja o amerykańskim uderzeniu w obiekt na terytorium Wenezueli, który według USA miał służyć do transportu narkotyków. Równolegle Waszyngton nałożył sankcje na cztery chińskie firmy oraz cztery statki powiązane z handlem wenezuelską ropą naftową.

Skutki dla gospodarki Wenezueli i produkcji ropy

Zakłócenie eksportu ropy zaczęło szybko przekładać się na sytuację wewnętrzną Wenezueli. Bloomberg wskazuje, że tankowce unikające wenezuelskich wód karaibskich spowodowały gwałtowne zapełnianie się krajowych magazynów surowca. W konsekwencji państwowa spółka Petróleos de Venezuela została zmuszona do zamknięcia kilku szybów naftowych.

Najbardziej odczuwalne skutki pojawiły się w kluczowym regionie Orinoko, gdzie wydobywana jest większość wenezuelskiej ropy. Produkcja w tym obszarze spadła o 25 proc. do 29 grudnia w porównaniu z poziomami notowanymi w połowie grudnia. Dla kraju, którego gospodarka w ogromnym stopniu opiera się na eksporcie ropy, oznacza to poważne ograniczenie wpływów finansowych.

Ropa w centrum konfliktu. Wyjątek dla Chevrona

Eksport ropy pozostaje podstawowym źródłem dochodów Wenezueli, a jego paraliż dodatkowo obciąża gospodarkę już osłabioną siedmioletnimi amerykańskimi sankcjami naftowymi. Ograniczenie sprzedaży surowca uderza bezpośrednio w finanse państwa i możliwości funkcjonowania sektora publicznego.

Jednocześnie Bloomberg zwraca uwagę, że amerykański koncern Chevron nadal prowadzi wydobycie wenezuelskiej ropy. Dzieje się to na podstawie specjalnej licencji uzyskanej w porozumieniu z Departamentem Skarbu USA, co stanowi wyjątek od ogólnych restrykcji nałożonych na sektor naftowy Wenezueli.