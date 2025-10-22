Nikogo nie dziwią już bezzałogowce wyposażone w Sztuczną Inteligencję, czy analitycy danych wywiadowczych, korzystający z ChataGPT podczas obróbki danych. Teraz okazuje się, że do AI przywiązany jest jeden z najważniejszych dowódców najsilniejszej armii świata.

Sztuczna Inteligencja wkroczyła do armii

Swoje zamiłowanie do ChataGPT wyznał dziennikarzom Busness Insidera generał William „Hank” Taylor, który na co dzień dowodzi amerykańską 8. Armią, stacjonującą w Korei Południowej. Konieczność codziennego nadzorowania tego, co wyprawiają po swoje stronie nieobliczalni podwładni Kim Dzong Una skłoniła amerykańskiego wojskowego do zwrócenia się w stronę Sztucznej Inteligencji.

- Chat i ja staliśmy się ostatnio naprawdę bliscy. Jako dowódca chcę podejmować lepsze decyzje. Chcę mieć pewność, że podejmuję je we właściwym momencie, aby zapewnić sobie przewagę(…). Staram się budować modele, które pomogą nam wszystkim – powiedział dziennikarzom amerykański wojskowy.

Wojskowy uznał, że przewaga, jaką na przyszłym polu bitwy może dać AI jest nie do przecenienia i już dziś trzeba zacząć się nią zajmować. I choć brzmi to futurystycznie, okazuje się, że polscy wojskowi wcale nie znajdują się daleko w tyle za kolegami z USA.

Polska armia sięga po AI. Generał wskazuje przyszłość

Jak wyznaje generał Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu Generalnego, a obecnie rektor Akademii Sztuki Wojennej, o AI myślano już wcześniej.

- Swego czasu zgłosiłem taki postulat, żeby Chat GPT włączyć również, na poziomie niejawnym, w planowanie obronne w państwie. Ale w takim sensie, że miałby wspierać działania człowieka, ale to człowiek cały czas by go nadzorował – mówi DGP generał Gocuł.

Wojskowy przyznaje, że na razie ChatGPT jest zbyt omylny, aby powierzać mu poważne zadania, lecz nie wyklucza, że w przyszłości, gdy stanie się bardziej dopracowany, wojsko będzie po niego odważniej sięgać. Nakreśla jednak pewną czerwoną linię.

- Człowiek czasami nie ogarnia tak wielkiej ilości danych i to on jest czasem najsłabszym ogniwem, jeżeli chodzi o agregację danych i spójność planów. Planowanie obronne to jednak nie jest coś, co GPT może robić zamiast człowieka. Ale zapewne będzie go wspierać. My też w akademii prowadzimy kilka projektów o tym, jak wykorzystać Sztuczną Inteligencję w procesie podejmowania decyzji, przygotowywania dokumentów i wsparcia – podkreśla generał.

5 tysięcy ataków na sieci Wojska Polskiego

Korzystanie ze Sztucznej Inteligencji w Wojsku Polskim to jednak nie tylko domena uczelni i eksperymentatorów. W marcu 2025 r. przy Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni powołano do życia Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji. Do jego zadań należeć będzie wspieranie rozwoju i wykorzystanie AI w sektorze obronnym, koordynowanie szybkiego rozwoju, dostarczanie i skalowanie projektów AI zapewniających osiągnięcie przewagi strategicznej. Zajmować ma się też realizacją współpracy z przemysłem i środowiskami naukowymi w celu weryfikacji przydatności pojawiających się na rynku produktów komercyjnych dla zastosowań wojskowych.

– Średnio mamy 5 tysięcy ataków na nasze sieci wojskowe rocznie. Statystycznie co dwie godziny dochodzi do ataku na polskie sieci wojskowe. To właśnie polscy żołnierze bronią nas przed tym – przed ujawnieniem wrażliwych informacji i skompromitowaniem naszych sieci wojskowych. To jest dzisiaj kluczowe zadanie. Sztuczna inteligencja to przyszłość – powiedział podczas otwarcia centrum wiceminister obrony narodowej, Cezary Tomczyk.