Francja wprowadza definicję zgody w prawie karnym

Francuski parlament zatwierdził 29 października 2025 roku nowelizację kodeksu karnego, która po raz pierwszy w historii kraju wprowadza pojęcie braku zgody do definicji gwałtu i napaści seksualnej. Nowe przepisy prawa zostały przyjęte znaczną większością głosów – 327 senatorów opowiedziało się „za”, przy 15 wstrzymujących się. Wcześniej ustawę przyjęło Zgromadzenie Narodowe.

Jak donosi serwis Le Monde, autorstwo projektu przypisuje się posłankom Marie-Charlotte Garin (EELV, Rhône) oraz Véronique Riotton (Renaissance, Haute-Savoie). Obie parlamentarzystki określiły przyjęcie ustawy mianem „historycznego zwycięstwa i ogromnego kroku w walce z przemocą seksualną”. Nowelizacja ma wkrótce zostać ogłoszona przez prezydenta Emmanuela Macrona.

Każdy akt seksualny bez zgody będzie uznawany za gwałt

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, „każdy akt seksualny nieobjęty zgodą stanowi napaść seksualną” – donosi Le Monde. Samo pojęcie zgody zostaje jednoznacznie zdefiniowane: musi być „wolne, świadome, konkretne, wcześniejsze i odwoływalne”. Co istotne, brak sprzeciwu czy milczenie ofiary nie mogą być uznane za zgodę.

Francja dołącza do krajów, które zdecydowały się znowelizować kodeks karny

Francja tym samym dołącza do grupy państw, które już wcześniej zreformowały swoje prawo w podobnym duchu. Na ten krok zdecydowały się m.in. Szwecja, Hiszpania, Kanada i Norwegia.