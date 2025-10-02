We wtorek rosyjska Służba Wywiadu Zewnętrznego (SWR) podała, że „kijowski reżim” szykuje prowokację z wykorzystaniem „przerzuconej na polskie terytorium grupy dywersyjno-zwiadowczej, składającej się jakoby z żołnierzy jednostek specjalnych Rosji i Białorusi”. „Niewykluczone, że wyreżyserowana operacja będzie połączona z imitacją ataku na obiekty infrastruktury krytycznej Polski, aby wzmocnić rezonans społeczny” – pisze SWR. Komunikat natychmiast podchwyciły rosyjskie media państwowe. W ciągu 24 godzin od jego wydania agencja TASS wyprodukowała na ten temat pięć depesz. Trzy z nich zbudowano na komentarzach „ekspertów” – wszyscy cytowani mężczyźni są przedstawicielami kolaboracyjnej administracji na ukraińskich ziemiach anektowanych przez Rosję. Celem miałoby być oczywiście wciągnięcie NATO do wojny z Rosją.

SWR wydaje masę podobnych komunikatów. Tylko od lipca służba przestrzegała, że „w alpejskim kurorcie odbyły się wybory prezydenta Ukrainy” i rzekomo zadecydowano tam o usunięciu Wołodymyra Zełenskiego, że „brytyjskie specsłużby szykują katastrofę ekologiczną na wodach międzynarodowych”, że 80 lat po pokonaniu Niemiec kanclerz Friedrich Merz „marzy o rewanżu”, a nawet – to w przededniu mołdawskich wyborów – że „Europa szykuje się do okupacji Mołdawii”. Część takich oświadczeń ma na celu zwykłą dezinformację, przemieszanie prawdy z fałszem, by dać paliwo środowiskom prorosyjskim w społecznościówkach i poszerzać przekonanie, że w sumie nie wiadomo, kto kłamie, a kto nie, a skoro SWR tak twierdzi, to musi być coś na rzeczy. Ale część to zapowiedź planów, jakie snuje sama Rosja.