Na mocy decyzji 123/MON z dnia 12 września 2025 Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia ogłasza postępowanie na przyjęcie wniosków od producentów rozwiązań bezzałogowych w sprawie organizacji i trybów testów w Siłach Zbrojnych RP.

Decyzja reguluje w resorcie obrony narodowej procedurę oraz podział kompetencji w zakresie testowania w Siłach Zbrojnych RP bezzałogowych statków powietrznych i bezzałogowych systemów uzbrojenia oraz środków zwalczania bezzałogowych statków powietrznych i środków zwalczania bezzałogowych systemów uzbrojenia, która opiera się na niniejszych założeniach:

1. Testowanie prowadzi się w oparciu o jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, o których mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 825 z późn. zm.).

2. Testowanie ma charakter rozproszony i może być realizowane równolegle w wielu lokalizacjach na terenie kraju.

3. Testowanie odbywa się w ramach uczciwej, transparentnej i konkurencyjnej procedury.

4. Podmioty dostarczające rozwiązania techniczne do testowania podlegają uproszczonej, zapewniającej osłonę kontrwywiadowczą weryfikacji przez właściwe służby.

5. Koordynację procesów pozyskiwania i wyznaczanie kierunków sprawuje Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (IWBSU).

Wypełnione wnioski należy przesyłać do 10 października 2025 roku na adres iwbsu@ron.mil.pl