Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przekazała do UOKiK wyniki audytu trwającego od października 2024 r. do marca 2025 r. Kontrola zrealizowana w trybie doraźnym obejmowała okres 5 lat i dotyczyła wszystkich obszarów działalności Urzędu. Kolegium NIK pod przewodnictwem prezesa Mariana Banasia pozytywnie oceniło działania UOKiK – podał we wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła, że Prezes UOKiK, działając jako centralny organ administracji rządowej odpowiedzialny za kształtowanie oraz realizację polityki ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami realizował zadania w zakresie wykrywania naruszeń. Eliminowanie nieuczciwych praktyk rynkowych prowadzono w oparciu o tzw. metody reaktywne, polegające na interwencji w przypadku działań przedsiębiorców naruszających reguły konkurencji i proaktywne poprzez wdrażanie rozwiązań służących zwiększeniu uczciwej rywalizacji na rynku” – czytamy w komunikacie urzędu.

Wynika z niego, że kontrolerzy NIK analizowali działania UOKiK w sprawie m.in. nieuzgodnionych rabatów i opłat okołosprzedażowych, uzyskiwanych od dostawców czy nieprawidłowości w oznakowaniu kraju pochodzenia produktów. Sprawdzono także wystąpienia kierowane do organizatorów sieci franczyzowych oraz to, jakie działania naprawcze zostały dzięki nim podjęte, np. wydanie instrukcji dla franczyzobiorców, przeprowadzanie audytów czy organizowanie szkoleń.

„Na rynkach rolno-spożywczych kontrola objęła działania dotyczące m.in. rynku wieprzowiny. NIK badała w szczególności praktyki tzw. tuczu kontraktowego – w tym dwie decyzje zobowiązujące wydane przez Prezesa UOKiK w grudniu 2023 r. – oraz monitorowanie warunków handlowych w związku z rozprzestrzenianiem się ASF. Oceniano również interwencje Prezesa UOKiK dotyczące rynku mleka i przetwórstwa mlecznego, a także rzepaku, roślin oleistych i strączkowych oraz kwestię sprzedaży tzw. alkotubek” – czytamy w komunikacie UOKiK.

Audyt – jak podał urząd - objął także rynek samochodowy oraz rynek mediów, w tym sprawy dotyczące koncentracji spółek PKN Orlen i Polska Press oraz Agora i Eurozet. (PAP)

ms/ pad/