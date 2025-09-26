„W lipcu 2025 r. inflacja CPI w Polsce obniżyła się poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Kształtowanie się inflacji w kolejnych kwartałach będzie w znacznej mierze uzależnione od dynamiki administrowanych cen energii, zwłaszcza wobec oczekiwanego jedynie powolnego obniżania się inflacji bazowej. Dostępne prognozy wskazują, że w 2026 r. średnioroczna dynamika cen konsumpcyjnych, w tym również inflacja bazowa, będzie niższa niż w 2025 r.” – czytamy w dokumencie NBP.

Bank centralny podał, że według prognoz wzrost PKB w II połowie 2025 r. utrzyma się na poziomie zbliżonym do I połowy 2025 r. W przyszłym roku aktywność gospodarcza – wg NBP „może nieco spowolnić”, choć zarówno w tym, jak i w przyszłym roku wzrost PKB „będzie wspierany przez rosnące inwestycje”.

„Wzrostowi konsumpcji będzie sprzyjać korzystna sytuacja na rynku pracy, w tym niska stopa bezrobocia, przy oczekiwanym stopniowym obniżaniu się dynamiki wynagrodzeń. Jednocześnie czynnikiem wpływającym na tempo wzrostu gospodarczego będzie kształtowanie się koniunktury za granicą, w tym w Niemczech” – ocenił bank centralny.

Według NBP czynnikiem ryzyka dla tego scenariusza będzie sytuacja gospodarcza w Niemczech. Poza tym niepewna jest globalna sytuacja pod względem polityki handlowej największych gospodarek. „Utrzymuje się też niepewność związana z sytuacją geopolityczną, a przede wszystkim z dalszym przebiegiem rosyjskiej agresji zbrojnej przeciw Ukrainie. Znaczącym czynnikiem niepewności dla inflacji w Polsce jest kształtowanie się cen administrowanych, w tym zwłaszcza poziom nowych taryf na energię elektryczną, gaz i energię cieplną. Niepewność w zakresie cen energii wynika również ze zmian cen surowców na rynkach światowych” – wskazał NBP w dokumencie.

Dodał, że istotnym czynnikiem niepewności dla przyszłej koniunktury i inflacji jest kształt polityki fiskalnej w 2026 r. (PAP)

