W komunikacie MS podkreślono, że w toku czynności wyjaśniających w sprawie sędziego Iwańca zabezpieczono w formie zrzutów ekranu zamieszczane przez sędziego wpisy na platformie X.

Jak czytamy, na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że Iwaniec - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa od czerwca 2023 r., do 4 września 2025 r. - zamieszczał wpisy dotyczące bieżących wydarzeń, których analiza wykazała, że „mogły one wskazywać na prowadzenie działalności publicznej nie do pogodzenia z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a jednocześnie wskazywać na uchybienie przez niego godności urzędu sędziego”.

Według MS, zamieszczane przez sędziego wpisy były często opatrzone fotografiami, a treść tych wpisów odnosiła się m.in. do innych sędziów i osób pełniących funkcje państwowe.

Z kolei sędziemu Schabowi – czytamy w piątkowym komunikacie resortu – postanowiono przedstawić zarzut przewinienia dyscyplinarnego poprzez niedopełnienie swoich obowiązków jako sędzia referent sprawy Sądu Apelacyjnego w Warszawie w maju 2021 roku.

„Przed wydaniem postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, nie ustalił (sędzia Piotr Schab) czy skazany Paweł L. nie został już osadzony w celu odbycia kary. Doprowadziło to do niekorzystnej dla skazanego sytuacji procesowej” – poinformował resort.

Jak czytamy, pomimo wydania 26 maja 2021 r. postanowienia zezwalającego na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - wobec skazanego została wykonywana kara pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec, gdzie przebywał do 7 czerwca 2021 r. Zdaniem resortu, stanowi to „oczywiste i rażące” złamanie przepisów Kodeksu Karnego Wykonawczego.

O tym, że rzecznicy dyscyplinarni Ministra Sprawiedliwości, tzw. rzecznicy ad hoc, sformułowali kolejne zarzuty wobec obu sędziów – Jakuba Iwańca oraz Piotra Schaba - informował w czwartek w mediach społecznościowych wiceszef MS Dariusz Mazur. „Obiektywne postępowania dyscyplinarne to fundament zaufania do sądów. Po ośmiu latach chaosu musimy je odbudować” – podkreślił.

Przed rokiem Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie immunitetu mianowanym w czasach PiS rzecznikom dyscyplinarnym sędziów Piotrowi Schabowi oraz Przemysławowi Radzikowi i Michałowi Lasocie, a także Jakubowi Iwańcowi. Jak wówczas przekazywała PK, w ocenie prokuratora materiał dowodowy „uzasadnił dostatecznie podejrzenie, iż sędziowie Lasota, Iwaniec i Radzik popełnili czyny wyczerpujące znamiona przestępstw ukrywania dokumentów i niedopełnienia obowiązków”, zaś Schab „nie podjął jakichkolwiek działań zmierzających do wydania akt”. Chodziło o nieprzekazanie tych akt rzecznikom „ad hoc”.

Ostatnio SN odmówił uchylenia immunitetu Iwańcowi w sprawie zarzutu dotyczącego „ukrywania akt postępowań dyscyplinarnych”. Uchwała Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN w tej sprawie nie jest prawomocna. Prokuratura złożyła w tym tygodniu do SN zażalenie w tej sprawie.

Wnioski w tej sprawie wobec pozostałych sędziów, w tym Schaba, nie trafiły jeszcze na wokandę SN.

Wobec sędziego Iwańca toczą się już – na różnych etapach – inne sprawy immunitetowe w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN. Od grudnia zeszłego roku SN rozpoznaje już wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Iwańcowi w związku z tzw. aferą hejterską. To tego wniosku SN ma powrócić na początku października br.

Z kolei w związku z innym z wątków związanych z tzw. aferą hejterską SN już w połowie lutego br. odmówił uchylenia immunitetu Iwańcowi. Wniosek kieleckiej prokuratury w tamtej sprawie miał związek z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia na przełomie 2018 i 2019 roku przestępstwa „wielokrotnego pomówienia” ówczesnego sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, a obecnie ministra sprawiedliwości, Waldemara Żurka. Lutowa decyzja SN pozostaje nieprawomocna, tu także na rozpoznanie czeka zażalenie prokuratury.

– To był stek nieprawd i bzdur wylanych pod moim adresem, jakobym miał się wcielać w rolę anonimowego hejtera – komentował sędzia Iwaniec, odnosząc się do tamtej sprawy. (PAP)

nl/ par/