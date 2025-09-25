Komisja zdrowia poparła w czwartek poprawki KO do rządowego projektu nowelizacji ustawy o e-rejestracji. Rządowa propozycja zakłada m.in., że na wizytę będzie można zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta lub bezpośrednio u świadczeniodawcy – osobiście, telefonicznie lub mailowo.

E-rejestracja w ochronie zdrowia od 2026 roku

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza e-rejestrację na wizyty u lekarzy w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na początek e-rejestracja ma być możliwa w kardiologii, profilaktyce raka piersi (mammografia) i profilaktyce raka szyjki macicy (cytologia). Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski, odpowiedzialny w resorcie za cyfryzację, zapowiedział, że w kolejnych etapach e-rejestracja będzie wdrażana w poradniach specjalistycznych zajmujących się m.in. chorobami naczyń, endokrynologią, hepatologią, immunologią, nefrologią.

Poprawki poparte przez sejmową Komisję Zdrowia zgłoszone przez Koalicję Obywatelską m.in. uzupełniają projekt o dane w skierowaniach wystawianych elektronicznie. Kolejna dotyczy wprowadzenia maksymalnego okresu, na jaki NFZ może wstrzymać płatność za świadczenia, jeśli podmiot leczniczy nie udostępni w systemie teleinformatycznym harmonogramów świadczeń i terminów.

Komisja zdrowia odrzuciła poprawkę PiS, w tym dotyczącą udostępnienia w aplikacji mObywatel funkcjonalności, która umożliwiłaby weryfikację uprawnień do włączenia do zdrowotnego programu profilaktycznego. Zgodnie z rządowym projektem na wizytę do lekarza w ramach centralnej rejestracji będzie można zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub bezpośrednio u świadczeniodawcy – osobiście, telefonicznie lub mailowo. Podczas zgłoszenia pacjent będzie mógł zaznaczyć swoje oczekiwania, np. preferowany termin i miejsce wizyty, konkretnego lekarza lub konkretną placówkę. System sam zaproponuje najbliższy możliwy termin wizyty.

Docelowo wszystkie świadczenia w e-rejestracji do 2029 r.

Terminy będą przydzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, kategorią medyczną pacjenta, jego uprawnieniami (np. prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością) oraz wybranymi kryteriami. W zakresie każdego świadczenia opieki zdrowotnej wprowadzona zostanie wspólna kolejka oczekujących. W przypadku braku dostępnego terminu wizyty pacjent będzie umieszczany w centralnym wykazie oczekujących, a nie – jak obecnie – na listach oczekujących prowadzonych osobno przez każdą placówkę.

Pacjent pozostaje w centralnym wykazie oczekujących do czasu pojawienia się dostępnego wolnego terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, spełniającego kryteria określone przez pacjenta. Na początek, czyli od 2026 roku, centralna elektroniczna rejestracja będzie dotyczyć następujących świadczeń: kardiologii, profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy. Zakres usług będzie stopniowo rozszerzany na inne świadczenia opieki zdrowotnej.

Od 1 stycznia do końca czerwca 2026 roku placówki medyczne będą miały czas na włączenie się do systemu centralnej elektronicznej rejestracji. Po 1 lipca 2026 roku działanie w ramach centralnej rejestracji (dla wskazanych świadczeń opieki zdrowotnej) będzie obowiązkowe. MZ chce, aby wszystkie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) były w centralnej e-Rejestracji od 31 grudnia 2029 r.